Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Ванат поздоровался с болельщиками Жироны
Испания
01 сентября 2025, 16:50
ВИДЕО. Ванат поздоровался с болельщиками Жироны

Экс-форвард «Динамо» будет играть в чемпионате Испании

ВИДЕО. Ванат поздоровался с болельщиками Жироны
ФК Жирона

22-летний украинский форвард Владислав Ванат подписал пятилетний контракт с испанской «Жироной».

Клуб из Каталонии опубликовал видеообращение Владислава с подписью «Ja el tenim aquí!» («Он уже с нами»).

В видео Ванат поздоровался и заявил, что он уже вместе с «Жироной».

Трансфер форварда киевского «Динамо» обошелся испанцам в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Владислав Ванат провел за "Динамо" 45 матчей и забил 21 мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Александр Сильченко
