ВИДЕО. Ванат поздоровался с болельщиками Жироны
Экс-форвард «Динамо» будет играть в чемпионате Испании
22-летний украинский форвард Владислав Ванат подписал пятилетний контракт с испанской «Жироной».
Клуб из Каталонии опубликовал видеообращение Владислава с подписью «Ja el tenim aquí!» («Он уже с нами»).
В видео Ванат поздоровался и заявил, что он уже вместе с «Жироной».
Трансфер форварда киевского «Динамо» обошелся испанцам в 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Владислав Ванат провел за "Динамо" 45 матчей и забил 21 мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Ja el tenim aquí! 😍 pic.twitter.com/gcGRzD3i50— Girona FC (@GironaFC) September 1, 2025
