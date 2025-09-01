ВИДЕО. Ванат поздоровался с болельщиками Жироны

22-летний украинский форвард Владислав Ванат подписал пятилетний контракт с испанской «Жироной».

Клуб из Каталонии опубликовал видеообращение Владислава с подписью «Ja el tenim aquí!» («Он уже с нами»).

В видео Ванат поздоровался и заявил, что он уже вместе с «Жироной».

Трансфер форварда киевского «Динамо» обошелся испанцам в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Владислав Ванат провел за "Динамо" 45 матчей и забил 21 мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.