ВИДЕО. Три легионера прибыли в расположение сборной Украины в Польше
Виталий Миколенко, Андрей Лунин и Анатолий Трубин присоединились к сине-желтым
Трио легионеров Виталий Миколенко (Эвертон), Андрей Лунин (Реал Мадрид) и Анатолий Трубин (Бенфика) прибыли в расположение сборной Украины в Польше.
Национальная украинская команда под руководством Сергея Реброва готовится к отборочным матчам чемпионата мира 2026.
5 сентября сине-желтые проведут поединок против Франции в польском Вроцлаве. 9 числа украинцы сыграют на выезде с командой Азербайджана в Баку.
В квалификационной группе D выступают сборные Франции, Украина, Исландии и Азербайджана.
