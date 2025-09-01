Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Три легионера прибыли в расположение сборной Украины в Польше
Чемпионат мира
01 сентября 2025, 16:23 |
1020
1

ВИДЕО. Три легионера прибыли в расположение сборной Украины в Польше

Виталий Миколенко, Андрей Лунин и Анатолий Трубин присоединились к сине-желтым

01 сентября 2025, 16:23 |
1020
1
ВИДЕО. Три легионера прибыли в расположение сборной Украины в Польше
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Трио легионеров Виталий Миколенко (Эвертон), Андрей Лунин (Реал Мадрид) и Анатолий Трубин (Бенфика) прибыли в расположение сборной Украины в Польше.

Национальная украинская команда под руководством Сергея Реброва готовится к отборочным матчам чемпионата мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

5 сентября сине-желтые проведут поединок против Франции в польском Вроцлаве. 9 числа украинцы сыграют на выезде с командой Азербайджана в Баку.

В квалификационной группе D выступают сборные Франции, Украина, Исландии и Азербайджана.

ВИДЕО. Три легионера прибыли в расположение сборной Украины в Польше

По теме:
Сборная Франции потеряла двоих футболистов накануне матча с Украиной
Желто-голубая скала обороны. Илья Забарный празднует день рождения
ФОТО. Путь на Польшу. Сборная Украины начинает сборы перед квалификацией ЧМ
видео сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Виталий Миколенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг уволен из Байера после 2 месяцев работы
Футбол | 01 сентября 2025, 13:11 14
ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг уволен из Байера после 2 месяцев работы
ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг уволен из Байера после 2 месяцев работы

Нидерландский тренер успел провести во главе команды всего 3 игры

БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
Бокс | 01 сентября 2025, 04:39 0
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»

Майрис советует Александру выйти на ринг против Опетаи

Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Футбол | 01.09.2025, 12:57
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
ВИДЕО. Ванат поздоровался с болельщиками Жироны
Футбол | 01.09.2025, 16:50
ВИДЕО. Ванат поздоровался с болельщиками Жироны
ВИДЕО. Ванат поздоровался с болельщиками Жироны
Сенсация на женском ЧМ-2025 по волейболу. Фаворит вылетел в 1/8 финала
Волейбол | 31.08.2025, 19:05
Сенсация на женском ЧМ-2025 по волейболу. Фаворит вылетел в 1/8 финала
Сенсация на женском ЧМ-2025 по волейболу. Фаворит вылетел в 1/8 финала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arera
Хотя бы очко получить в этих двух маччах.
Ответить
0
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23
Бокс
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
30.08.2025, 23:45 2
Бокс
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
30.08.2025, 19:06 19
Футбол
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
31.08.2025, 08:37 60
Футбол
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 2
Футбол
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
31.08.2025, 01:09 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем