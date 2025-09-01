ВИДЕО. Три легионера прибыли в расположение сборной Украины в Польше

Трио легионеров Виталий Миколенко (Эвертон), Андрей Лунин (Реал Мадрид) и Анатолий Трубин (Бенфика) прибыли в расположение сборной Украины в Польше.

Национальная украинская команда под руководством Сергея Реброва готовится к отборочным матчам чемпионата мира 2026.

5 сентября сине-желтые проведут поединок против Франции в польском Вроцлаве. 9 числа украинцы сыграют на выезде с командой Азербайджана в Баку.

В квалификационной группе D выступают сборные Франции, Украина, Исландии и Азербайджана.

