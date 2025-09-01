Тотальный обстрел ворот вице-чемпиона. Статистика игры Шахтер – Александрия
В течение матча «горняки» нанесли 24 удара
Донецкий «Шахтер» в последнем матче нанес 24 удара по воротам «Александрии», 8 из которых были в створ, а 2 – результативными.
31 августа состоялся поединок 4-го тура УПЛ между командами «Шахтер» и «Александрия». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Артем Бондаренко и Педриньо.
Статистика
Шахтер – Александрия
- Владение мячом: 66% – 34%
- Ожидаемые голы (xG): 3.21 – 0.68
- Удары по воротам: 24 – 5
- Удары в створ ворот: 8 – 1
- Сейвы: 1 – 6
- Угловые: 10 – 0
- Фолы: 3 – 9
- Передачи: 531 – 290
- Точность передач: 90% – 86%
- Штрафные удары: 1 –0
- Офсайды: 3 – 0
- Желтые карточки: 0 – 4
По итогам матчей 4-го тура «Шахтер» оказался на втором месте (10 очков) в турнирной таблице соревнования, а «Александрия» – на последнем, 16-м (0 очков).
