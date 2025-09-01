Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тотальный обстрел ворот вице-чемпиона. Статистика игры Шахтер – Александрия
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 13:50 | Обновлено 01 сентября 2025, 13:54
117
0

В течение матча «горняки» нанесли 24 удара

ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» в последнем матче нанес 24 удара по воротам «Александрии», 8 из которых были в створ, а 2 – результативными.

31 августа состоялся поединок 4-го тура УПЛ между командами «Шахтер» и «Александрия». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Артем Бондаренко и Педриньо.

Статистика

Шахтер – Александрия

  • Владение мячом: 66% – 34%
  • Ожидаемые голы (xG): 3.21 – 0.68
  • Удары по воротам: 24 – 5
  • Удары в створ ворот: 8 – 1
  • Сейвы: 1 – 6
  • Угловые: 10 – 0
  • Фолы: 3 – 9
  • Передачи: 531 – 290
  • Точность передач: 90% – 86%
  • Штрафные удары: 1 –0
  • Офсайды: 3 – 0
  • Желтые карточки: 0 – 4

По итогам матчей 4-го тура «Шахтер» оказался на втором месте (10 очков) в турнирной таблице соревнования, а «Александрия» – на последнем, 16-м (0 очков).

