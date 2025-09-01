Тотальный обстрел ворот вице-чемпиона. Статистика игры Шахтер – Александрия

Донецкий «Шахтер» в последнем матче нанес 24 удара по воротам «Александрии», 8 из которых были в створ, а 2 – результативными.

31 августа состоялся поединок 4-го тура УПЛ между командами «Шахтер» и «Александрия». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Артем Бондаренко и Педриньо.

Статистика

Шахтер – Александрия

Владение мячом: 66% – 34%

Ожидаемые голы (xG): 3.21 – 0.68

Удары по воротам: 24 – 5

Удары в створ ворот: 8 – 1

Сейвы: 1 – 6

Угловые: 10 – 0

Фолы: 3 – 9

Передачи: 531 – 290

Точность передач: 90% – 86%

Штрафные удары: 1 –0

Офсайды: 3 – 0

Желтые карточки: 0 – 4

По итогам матчей 4-го тура «Шахтер» оказался на втором месте (10 очков) в турнирной таблице соревнования, а «Александрия» – на последнем, 16-м (0 очков).