Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
01 сентября 2025, 13:24
0

Марта Костюк – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала US Open 2025

Марта Костюк – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

1 сентября украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В четвертом раунде украинка поборется против 13-й ракетки мира Каролины Муховой (Чехия). Поединок состоится вторым запуском на Grandstand после игры Уильямс / Вайнгар – Кравиц / Пюц. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Наоми Осаки, либо против Коко Гауфф.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
