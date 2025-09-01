Марта Костюк – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 сентября украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В четвертом раунде украинка поборется против 13-й ракетки мира Каролины Муховой (Чехия). Поединок состоится вторым запуском на Grandstand после игры Уильямс / Вайнгар – Кравиц / Пюц. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Наоми Осаки, либо против Коко Гауфф.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА