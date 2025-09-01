Передумали. Челси вернет игрока, которого недавно отдал в аренду

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 сентября 2025, 11:38 | Обновлено 01 сентября 2025, 11:39
Марк Гию понадобился клубу после травмы Лиама Делапа

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гию

Лондонский «Челси» связался с «Сандерлендом» по поводу арендованного футболиста Марка Гию.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «пенсионеры» договорились о досрочном прекращении арендного соглашения и возвращении испанского форварда в Лондон.

Руководство «Челси» было вынуждено пойти на этот шаг из-за травмы Лиама Делапа и нехватки нападающих.

Марк присоединился к «Сандерленду» только в начале августа 2025 года, за который успел сыграть три матча и забить один гол.

Марк Гию Челси Сандерленд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
