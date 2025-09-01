Передумали. Челси вернет игрока, которого недавно отдал в аренду
Марк Гию понадобился клубу после травмы Лиама Делапа
Лондонский «Челси» связался с «Сандерлендом» по поводу арендованного футболиста Марка Гию.
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «пенсионеры» договорились о досрочном прекращении арендного соглашения и возвращении испанского форварда в Лондон.
Руководство «Челси» было вынуждено пойти на этот шаг из-за травмы Лиама Делапа и нехватки нападающих.
Марк присоединился к «Сандерленду» только в начале августа 2025 года, за который успел сыграть три матча и забить один гол.
🚨🔵 Marc Guiu, back to Chelsea from Sunderland as formal emails have already been approved.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
He’s back at #CFC and already on his way to London after being informed on Sunday. pic.twitter.com/1XxDn8CD0O
