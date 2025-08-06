ОФИЦИАЛЬНО. Ванат не обрадуется. Челси отпустил форварда в другой клуб АПЛ

Английский «Сандерленд» официально объявил о подписании испанского нападающего лондонского «Челси» Марка Гию.

Отмечается, что переход 19-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды, но неизвестно, есть ли в ней опция выкупа.

В прошлом сезоне Марк Гию провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отметиться 6 забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Сандерленд» интересуется украинским нападающим киевского «Динамо» Владиславом Ванатом, но после перехода Гию в состав «черных кошек» подписание украинца маловероятно.