ОФИЦИАЛЬНО. Ванат не обрадуется. Челси отпустил форварда в другой клуб АПЛ
Марк Гию следующий сезон проведет в «Сандерленде»
Английский «Сандерленд» официально объявил о подписании испанского нападающего лондонского «Челси» Марка Гию.
Отмечается, что переход 19-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды, но неизвестно, есть ли в ней опция выкупа.
В прошлом сезоне Марк Гию провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отметиться 6 забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Сандерленд» интересуется украинским нападающим киевского «Динамо» Владиславом Ванатом, но после перехода Гию в состав «черных кошек» подписание украинца маловероятно.
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А тут….
Нова губата діваха нашої нататушеноі звєзди показала своє нове бікіні на Мальдівах.
Друга після феєричної звитяги нашого пачті тризіркового флагмана виставила смайлик . Бля , да там просто мізків немає, щоб написати два речення.
Ще, заголовок: « Що сказав Мілевський про гру Динамо» - по факту, так бл. - він нічого не сказав.
Довбик, Лунін, Зінченко , да ми вже заї… слідкувати за цією
Ось вже й Ванат..,
І таким лайном забитий весь сайт. По факту , якщо відкинути це все , то й читати немає що.
І ще сц.. коли беруть якесь передматчеве або післяматчеве інтервʼю, то курв. питання всі одні і ти самі. Цих шлюшок посадять в автобус з 3 складом , повезуть на матч, можливо навіть покормлять, то вони і ручні всі. Ніхто , ніхто вчора не спитав з Шовковського.
Тому у нас так і відбувається, наші звьозди думають на повному серйозі, що вони футболісти, наші фізруки, що вони стратеги та тренери. А все це бляд.. зі сторони бачимо ми .
От так і живемо…