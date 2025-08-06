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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ванат не обрадуется. Челси отпустил форварда в другой клуб АПЛ
Англия
06 августа 2025, 21:40 |
1829
6

ОФИЦИАЛЬНО. Ванат не обрадуется. Челси отпустил форварда в другой клуб АПЛ

Марк Гию следующий сезон проведет в «Сандерленде»

06 августа 2025, 21:40 |
1829
6
ОФИЦИАЛЬНО. Ванат не обрадуется. Челси отпустил форварда в другой клуб АПЛ
ФК Сандерленд. Марк Гию

Английский «Сандерленд» официально объявил о подписании испанского нападающего лондонского «Челси» Марка Гию.

Отмечается, что переход 19-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды, но неизвестно, есть ли в ней опция выкупа.

В прошлом сезоне Марк Гию провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отметиться 6 забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Сандерленд» интересуется украинским нападающим киевского «Динамо» Владиславом Ванатом, но после перехода Гию в состав «черных кошек» подписание украинца маловероятно.

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Сандерленд трансферы аренда игрока Челси трансферы АПЛ Марк Гию
Дмитрий Вус Источник: ФК Сандерленд
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Комментарии 7
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Boodya
А Ванат знає, що він повинен був кудись переходити?😂
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+5
Nikos
Ви там всі такі? Чи є хтось адекватний!!
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+3
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MIRRA
З такою грою головою як в матчі з Пафосом, робити йому в Сандерленді немає чого
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+2
Marcus
Ну хватить вже! І це журналістика? Та відкрийте любий зарубіжний спортивний сайт, куча аналітики, цікаві інтервʼю, історії життя спортсменів, їх падінь та підйому. Конкурси, опитування….
А тут….
Нова губата діваха нашої нататушеноі звєзди показала своє нове бікіні на Мальдівах.
Друга після феєричної звитяги нашого пачті тризіркового флагмана виставила смайлик . Бля , да там просто мізків немає, щоб написати два речення.
 Ще, заголовок: « Що сказав Мілевський про гру Динамо» - по факту, так бл. - він нічого не сказав. 
Довбик, Лунін, Зінченко , да ми вже заї…  слідкувати за цією
Ось вже й Ванат..,
І таким лайном забитий весь сайт. По факту , якщо відкинути це все , то й читати немає що. 
І ще сц.. коли беруть якесь передматчеве або післяматчеве інтервʼю,  то курв. питання всі одні і ти самі. Цих шлюшок посадять в автобус з 3 складом , повезуть на матч, можливо навіть покормлять, то вони і ручні всі. Ніхто , ніхто вчора не спитав з Шовковського. 
Тому у нас так і відбувається, наші звьозди думають на повному серйозі, що вони футболісти, наші фізруки, що вони стратеги та тренери. А все це бляд.. зі сторони бачимо ми .
От так і живемо…
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0
Джей Гетсбі
Заспокойтесь вже. Ванат - це другий Бєсєдін,і ніколи нікуди не перейде
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0
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