ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль отдал защитника в аренду в Рому
Костас Цимикас проведет сезон в Риме
29-летний фланговый защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас официально проведёт сезон 2025/26 в составе римской «Ромы».
Греческий футболист будет выступать за итальянский клуб на правах аренды под 12-м номером.
Цимикас защищал цвета английского клуба с августа 2020 года. За это время защитник провел 115 матчей, сделал 18 результативных передач и завоевал пять трофеев.
После двух туров Серии А римская команды имеет активе две победы и занимает четвертое место в лиге.
