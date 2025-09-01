Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль отдал защитника в аренду в Рому
Англия
01 сентября 2025, 08:31
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль отдал защитника в аренду в Рому

Костас Цимикас проведет сезон в Риме

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль отдал защитника в аренду в Рому
ФК Рома. Костас Цимикас (справа)

29-летний фланговый защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас официально проведёт сезон 2025/26 в составе римской «Ромы».

Греческий футболист будет выступать за итальянский клуб на правах аренды под 12-м номером.

Цимикас защищал цвета английского клуба с августа 2020 года. За это время защитник провел 115 матчей, сделал 18 результативных передач и завоевал пять трофеев.

После двух туров Серии А римская команды имеет активе две победы и занимает четвертое место в лиге.

Андрей Витренко Источник: ФК Рома
