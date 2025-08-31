Арда ТУРАН: «Шахтер играл невероятно. Так реагировать после 120 минут»
Горняки переиграли Александрию со счетом 2:0
В 4-м туре УПЛ «Шахтер» обыграл «Александрию» со счетом 2:0.
Игра пройдет 31 августа в 18.00 во Львове на стадионе «Арена Львов».
После матча наставник горняков Арда Туран дал комментарий о прошедшем матче
Арда Туран: «В Украине я чувствую себя как дома. Команда играла отлично. После 120 минут (в игре с Серветтом в Лиге конференций) реагировать так – это невероятно»
Также оценил игру футболист горняков Артем Бондаренко.
🇺🇦 «В Україні я почуваюся як удома» 🎙 «Команда грала чудово. Після 120 хвилин так реагувати – це неймовірно» 👏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 31, 2025
🧡 Арда Туран – про перемогу над «Олександрією», трансфер Георгія Судакова, підтримку вболівальників і плани команди на найближчі дні.#Shakhtar #ШахтарОлександрія pic.twitter.com/Zhj3EfMK6y
🧡 Артем Бондаренко поділився емоціями після перемоги над «Олександрією» і свого гола та звернувся до вболівальників у День шахтаря ⚒️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 31, 2025
🎙 «Було важливо виграти в такий день» ⚒️#Shakhtar #ШахтарОлександрія pic.twitter.com/XNSsXj71eo
