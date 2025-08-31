Арда ТУРАН: «Шахтер играл невероятно. Так реагировать после 120 минут»

В 4-м туре УПЛ «Шахтер» обыграл «Александрию» со счетом 2:0.

Игра пройдет 31 августа в 18.00 во Львове на стадионе «Арена Львов».

После матча наставник горняков Арда Туран дал комментарий о прошедшем матче

Арда Туран: «В Украине я чувствую себя как дома. Команда играла отлично. После 120 минут (в игре с Серветтом в Лиге конференций) реагировать так – это невероятно»

Также оценил игру футболист горняков Артем Бондаренко.

🇺🇦 «В Україні я почуваюся як удома» 🎙 «Команда грала чудово. Після 120 хвилин так реагувати – це неймовірно» 👏



🧡 Арда Туран – про перемогу над «Олександрією», трансфер Георгія Судакова, підтримку вболівальників і плани команди на найближчі дні.#Shakhtar #ШахтарОлександрія pic.twitter.com/Zhj3EfMK6y — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 31, 2025