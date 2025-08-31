Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 23:59 | Обновлено 01 сентября 2025, 00:17
Арда ТУРАН: «Шахтер играл невероятно. Так реагировать после 120 минут»

Горняки переиграли Александрию со счетом 2:0

ФК Шахтер. Арда Туран

В 4-м туре УПЛ «Шахтер» обыграл «Александрию» со счетом 2:0.

Игра пройдет 31 августа в 18.00 во Львове на стадионе «Арена Львов».

После матча наставник горняков Арда Туран дал комментарий о прошедшем матче

Арда Туран: «В Украине я чувствую себя как дома. Команда играла отлично. После 120 минут (в игре с Серветтом в Лиге конференций) реагировать так – это невероятно»

Также оценил игру футболист горняков Артем Бондаренко.

