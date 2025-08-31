Украина. Премьер лига31 августа 2025, 21:41 | Обновлено 31 августа 2025, 21:47
ФОТО. Владислав Велетень сыграл первый матч за Полесье
Дебютным для хавбека стал матч УПЛ против Динамо
Украинский полузащитник Владислав Велетень сыграл первый матч за житомирское Полесье.
Дебютным для хавбека стал поединок 4-го тура УПЛ против «Динамо» (1:4)
В сообщении пресс-службы житомирского Полесья говорится:
«Поздравляем с дебютом! Желаем ярких матчей и побед вместе с волками».
