Украинский полузащитник Владислав Велетень сыграл первый матч за житомирское Полесье.

Дебютным для хавбека стал поединок 4-го тура УПЛ против «Динамо» (1:4)

В сообщении пресс-службы житомирского Полесья говорится:

«Поздравляем с дебютом! Желаем ярких матчей и побед вместе с волками».

ФОТО. Владислав Велетень сыграл первый матч за Полесье