Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Владислав Велетень сыграл первый матч за Полесье
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 21:41 | Обновлено 31 августа 2025, 21:47
215
0

ФОТО. Владислав Велетень сыграл первый матч за Полесье

Дебютным для хавбека стал матч УПЛ против Динамо

31 августа 2025, 21:41 | Обновлено 31 августа 2025, 21:47
215
0
ФОТО. Владислав Велетень сыграл первый матч за Полесье
ФК Полесье. Владислав Велетень

Украинский полузащитник Владислав Велетень сыграл первый матч за житомирское Полесье.

Дебютным для хавбека стал поединок 4-го тура УПЛ против «Динамо» (1:4)

В сообщении пресс-службы житомирского Полесья говорится:

«Поздравляем с дебютом! Желаем ярких матчей и побед вместе с волками».

ФОТО. Владислав Велетень сыграл первый матч за Полесье

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3
Неудачный старт. Полесье не завоевало ни одной победы в последних 6 матчах
Педриньо стал автором 20-го гола среди бразильцев Шахтера в сезоне
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье фото Владислав Велетень дебют
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без сопротивления. Шахтер во Львове уверенно обыграл Александрию
Футбол | 31 августа 2025, 19:54 72
Без сопротивления. Шахтер во Львове уверенно обыграл Александрию
Без сопротивления. Шахтер во Львове уверенно обыграл Александрию

Команда Кирилла Нестеренко потерпела четвертое поражение

Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Футбол | 31 августа 2025, 00:07 6
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ

Парижане разобрались с «Тулузой»

Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Футбол | 31.08.2025, 11:11
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Футбол | 31.08.2025, 09:30
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Сиэтл Саундерс – Интер Майами. Прогноз и анонс на финал Кубка лиг 2025
Футбол | 31.08.2025, 22:41
Сиэтл Саундерс – Интер Майами. Прогноз и анонс на финал Кубка лиг 2025
Сиэтл Саундерс – Интер Майами. Прогноз и анонс на финал Кубка лиг 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
30.08.2025, 22:10 25
Теннис
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 24
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
29.08.2025, 19:41 7
Футбол
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 2
Футбол
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
30.08.2025, 23:45 2
Бокс
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 72
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем