Эрлинг Холанд забил гол в своем юбилейном матче АПЛ

В матче третьего тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде уступил «Брайтону» со счетом 1:2.

Этот матч стал знаковым для Эрлинга Холанда.

Норвежский форвард сыграл свой 100-й матч за «Манчестер Сити» в АПЛ, в котором забил свой 88-й гол. Ни один другой игрок не может похвастаться таким количеством забитых мячей за свои первые 100 поединков в Премьер-лиге.

Лидеры по голам в АПЛ после первых 100 матчей

88 – Эрлинг Холанд (Норвегия)

79 – Алан Ширер (Англия)

68 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)

64 – Серхио Агуэро (Аргентина)

63 – Энди Коул (Англия)

Мало того, этот гол стал для Холанда 150-м в топ-5 европейских чемпионатах:

88 – АПЛ («Манчестер Сити»)

62 – Бундеслига («Боруссия» Дортмунд)

Также интересным фактом является то, что норвежец забил уже 22 гола в августе в матчах АПЛ. Больше забивал в этом месяце только Энди Коул (25).

Игроки с наибольшим количеством голов в матчах АПЛ в августе

25 – Энди Коул (44 матча)

22 – Лэс Фердинанд (47 матчей)

22 – Эрлинг Холанд (13 матчей)

100 - Today is Erling Haaland’s 100th Premier League appearance – he has already scored more goals than any other player in his first 100 games (87) while he’s also scored more than West Brom managed in their first 100 games as a team (86). Milestone. pic.twitter.com/EYhfRPMLlh — OptaJoe (@OptaJoe) August 31, 2025

What a record! 🤯



Erling Haaland marks his 100th Premier League game with a goal 👏 pic.twitter.com/m3YBH6g68V — BBC Sport (@BBCSport) August 31, 2025