Эрлинг Холанд забил гол в своем юбилейном матче АПЛ

Норвежский нападающий установил очередное достижение в Премьер-Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде уступил «Брайтону» со счетом 1:2.

Этот матч стал знаковым для Эрлинга Холанда.

Норвежский форвард сыграл свой 100-й матч за «Манчестер Сити» в АПЛ, в котором забил свой 88-й гол. Ни один другой игрок не может похвастаться таким количеством забитых мячей за свои первые 100 поединков в Премьер-лиге.

Лидеры по голам в АПЛ после первых 100 матчей

  • 88 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 79 – Алан Ширер (Англия)
  • 68 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)
  • 64 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 63 – Энди Коул (Англия)

Мало того, этот гол стал для Холанда 150-м в топ-5 европейских чемпионатах:

  • 88 – АПЛ («Манчестер Сити»)
  • 62 – Бундеслига («Боруссия» Дортмунд)

Также интересным фактом является то, что норвежец забил уже 22 гола в августе в матчах АПЛ. Больше забивал в этом месяце только Энди Коул (25).

Игроки с наибольшим количеством голов в матчах АПЛ в августе

  • 25 – Энди Коул (44 матча)
  • 22 – Лэс Фердинанд (47 матчей)
  • 22 – Эрлинг Холанд (13 матчей)
По теме:
Ливерпуль – Арсенал – 1:0. Суперштрафной от Собослаи. Видео гола и обзор
Победный гол Собослаи с xG 0.03. Статистика матча Ливерпуль – Арсенал
Пушка не от канонира. Ливерпуль минимально переиграл Арсенал
чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Брайтон - Манчестер Сити Эрлинг Холанд статистика рекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
