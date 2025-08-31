Эрлинг Холанд забил гол в своем юбилейном матче АПЛ
Норвежский нападающий установил очередное достижение в Премьер-Лиге
В матче третьего тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде уступил «Брайтону» со счетом 1:2.
Этот матч стал знаковым для Эрлинга Холанда.
Норвежский форвард сыграл свой 100-й матч за «Манчестер Сити» в АПЛ, в котором забил свой 88-й гол. Ни один другой игрок не может похвастаться таким количеством забитых мячей за свои первые 100 поединков в Премьер-лиге.
Лидеры по голам в АПЛ после первых 100 матчей
- 88 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 79 – Алан Ширер (Англия)
- 68 – Рууд ван Нистелрой (Нидерланды)
- 64 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 63 – Энди Коул (Англия)
Мало того, этот гол стал для Холанда 150-м в топ-5 европейских чемпионатах:
- 88 – АПЛ («Манчестер Сити»)
- 62 – Бундеслига («Боруссия» Дортмунд)
Также интересным фактом является то, что норвежец забил уже 22 гола в августе в матчах АПЛ. Больше забивал в этом месяце только Энди Коул (25).
Игроки с наибольшим количеством голов в матчах АПЛ в августе
- 25 – Энди Коул (44 матча)
- 22 – Лэс Фердинанд (47 матчей)
- 22 – Эрлинг Холанд (13 матчей)
100 - Today is Erling Haaland’s 100th Premier League appearance – he has already scored more goals than any other player in his first 100 games (87) while he’s also scored more than West Brom managed in their first 100 games as a team (86). Milestone. pic.twitter.com/EYhfRPMLlh— OptaJoe (@OptaJoe) August 31, 2025
What a record! 🤯— BBC Sport (@BBCSport) August 31, 2025
Erling Haaland marks his 100th Premier League game with a goal 👏 pic.twitter.com/m3YBH6g68V
Most goals scored in the month of August in Premier League history:— Squawka (@Squawka) August 31, 2025
◎ 25 - Andy Cole (44 games)
◎ 22 - Les Ferdinand (47 games)
◉ 22 - Erling Haaland (13 games)
Just look at the games played. 👀 pic.twitter.com/5CprSOGCRS
