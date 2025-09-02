Динамо нацелилось на таланта чемпиона Нидерландов. Тот уже дал ответ

Киевское «Динамо» ищет варианты усиления нападения в текущее трансферное окно.

Внимание скаутов киевлян привлек 19-летний голландский нападающий чемпиона Нидерландов «ПСВ» Робин ван Дейвен. Киевляне были готовы предложить за молодого футболиста более 1 миллиона евро, однако игрок и его окружение четко дали понять, что не рассматривают переезд в Украину и предпочитают остаться в Нидерландах.

Робин ван Дейвен в настоящее время выступает за молодежную команду «Йонг ПСВ».

Накануне в «Динамо» перешел приезжий вингер бразильского «Фламенго» Шола Огундана, который подписал контракт с «бело-синими» на четыре года