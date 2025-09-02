Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо нацелилось на таланта чемпиона Нидерландов. Тот уже дал ответ
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 11:40 | Обновлено 02 сентября 2025, 11:46
Динамо нацелилось на таланта чемпиона Нидерландов. Тот уже дал ответ

Киевляне хотели подписать Робина ван Дейвена

Динамо нацелилось на таланта чемпиона Нидерландов. Тот уже дал ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Робин ван Дейвен

Киевское «Динамо» ищет варианты усиления нападения в текущее трансферное окно.

Внимание скаутов киевлян привлек 19-летний голландский нападающий чемпиона Нидерландов «ПСВ» Робин ван Дейвен. Киевляне были готовы предложить за молодого футболиста более 1 миллиона евро, однако игрок и его окружение четко дали понять, что не рассматривают переезд в Украину и предпочитают остаться в Нидерландах.

Робин ван Дейвен в настоящее время выступает за молодежную команду «Йонг ПСВ».

Накануне в «Динамо» перешел приезжий вингер бразильского «Фламенго» Шола Огундана, который подписал контракт с «бело-синими» на четыре года

Комментарии 1
