Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Когда бил, был уверен, что мяч залетит»

В поединке четвертого тура Первой лиги «Буковина» на своем поле со счетом 2:0 обыграла «Викторию». Впечатлениями о матче поделился автор второго гола Виталий Дахновский.

– Виталий, поздравляем с победой над «Викторией» и дебютным голом перед черновицкими болельщиками! Поделись своими эмоциями от матча.

– Эмоции очень положительные, ведь мы наконец-то победили дома. Болельщики заслужили эту победу, ведь мы играем для них. Вы видели, сколько людей пришло нас поддержать! Мы не могли сыграть по-другому. Если бы забили раньше, могли бы оформить два или три гола. У нас было несколько стопроцентных моментов, но где-то вратарь сыграл хорошо, а где-то не хватало мастерства.

– Что сказал главный тренер в перерыве при счете 0:0?

– Тренер в перерыве подчеркнул, что нужно играть в свой футбол, не подстраиваться под соперника, больше давить на их защитников. Он говорил, что они рано или поздно остановятся. Действительно, где-то на 50-й минуте они подсели. У нас сразу появилось несколько хороших моментов. Если бы забили раньше, то, думаю, сняли бы напряжение и болельщики успокоились бы раньше.

– Вспомни свой забитый мяч. Как все происходило?

– После замены я вышел на позицию вингера. Тренер сказал, что мы с партнерами можем меняться местами, чтобы запутать соперника. Так и случилось: мы с Килевым поменялись, а Шинкаренко через 30-40 секунд отдал мне отличную передачу. Это была уже вторая его хорошая передача в игре, так что я не мог ее не реализовать. Когда пробивал в дальний угол, был уверен, что мяч залетит. Слава Богу, мяч оказался в сетке.

– На этой неделе «Буковина» узнала соперника в 1/16 финала VBET Кубка Украины – «желто-черные» сыграют с львовскими «Карпатами». Ты родом из Львовской области, поэтому для тебя этот матч будет иметь особый подтекст. Что скажешь о жребии?

– Считаю, что это хороший жребий. Очень хорошо, что играем дома. Надеюсь, придет много болельщиков, и они станут нашим 12-м игроком. «Карпаты» – это сильная команда, у них хорошие футболисты и тренеры. Но, честно говоря, я хотел, чтобы нам выпал «Верес», а не «Карпаты».

– То, что соперник из Премьер-лиги – это хорошо или лучше было бы получить слабую команду?

– От нас это не зависит. В предыдущем раунде мы играли с любителями, а теперь сыграем с представителем УПЛ. Но мы готовы и к любителям, и к командам Премьер-лиги. У нас очень сильная команда, потому я уверен, что будет хорошая игра. И хочу пригласить всех болельщиков на этот матч – ваша поддержка для нас очень важна!