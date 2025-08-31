Рассматривают аренду. Английский клуб вернулся к переговорам с Довбиком
«Ньюкасл» не оставляет надежды оформить переход Артема
Английский клуб «Ньюкасл» вернулся к идее переманить к себе украинского форварда «Ромы» Артема Довбика после того, как англичане отказались от варианта с переходом нападающего.
«Сороки» начали общение с нападающим и его агентом по поводу возможной аренды с правом выкупа.
Главный тренер английского клуба Эдди Хау хочет усилить состав Артемом, чтобы закрыть проблемную позицию.
Приобретение Ника Вольтемаде из «Штутгарта» не сняло тревогу специалиста на фоне скандала с Александером Исаком, поэтому «Ньюкасл» настроен оформить переход Довбика.
Несмотря на интерес со стороны других клубов, Артем ясно дал понять, что видит свое будущее в «Милане» – переговоры между двумя сторонами продолжаются.
За римский клуб украинский форвард отыграл 47 поединков, в которых оформил 17 голов и отдал четыре ассиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший игрок сборной Украины уверен, что александрийцы дадут бой авторитетному сопернику
«Фенербахче» хотел подписать украинского вратаря