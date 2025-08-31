Рассматривают аренду. Английский клуб вернулся к переговорам с Довбиком

Английский клуб «Ньюкасл» вернулся к идее переманить к себе украинского форварда «Ромы» Артема Довбика после того, как англичане отказались от варианта с переходом нападающего.

«Сороки» начали общение с нападающим и его агентом по поводу возможной аренды с правом выкупа.

Главный тренер английского клуба Эдди Хау хочет усилить состав Артемом, чтобы закрыть проблемную позицию.

Приобретение Ника Вольтемаде из «Штутгарта» не сняло тревогу специалиста на фоне скандала с Александером Исаком, поэтому «Ньюкасл» настроен оформить переход Довбика.

Несмотря на интерес со стороны других клубов, Артем ясно дал понять, что видит свое будущее в «Милане» – переговоры между двумя сторонами продолжаются.

За римский клуб украинский форвард отыграл 47 поединков, в которых оформил 17 голов и отдал четыре ассиста.