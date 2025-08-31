Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рассматривают аренду. Английский клуб вернулся к переговорам с Довбиком
Англия
31 августа 2025, 11:28 | Обновлено 31 августа 2025, 11:32
1252
1

Рассматривают аренду. Английский клуб вернулся к переговорам с Довбиком

«Ньюкасл» не оставляет надежды оформить переход Артема

31 августа 2025, 11:28 | Обновлено 31 августа 2025, 11:32
1252
1
Рассматривают аренду. Английский клуб вернулся к переговорам с Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Английский клуб «Ньюкасл» вернулся к идее переманить к себе украинского форварда «Ромы» Артема Довбика после того, как англичане отказались от варианта с переходом нападающего.

«Сороки» начали общение с нападающим и его агентом по поводу возможной аренды с правом выкупа.

Главный тренер английского клуба Эдди Хау хочет усилить состав Артемом, чтобы закрыть проблемную позицию.

Приобретение Ника Вольтемаде из «Штутгарта» не сняло тревогу специалиста на фоне скандала с Александером Исаком, поэтому «Ньюкасл» настроен оформить переход Довбика.

Несмотря на интерес со стороны других клубов, Артем ясно дал понять, что видит свое будущее в «Милане» – переговоры между двумя сторонами продолжаются.

За римский клуб украинский форвард отыграл 47 поединков, в которых оформил 17 голов и отдал четыре ассиста.

По теме:
Рома выдвинула условия, при которых Довбик сможет покинуть клуб
ФОТО. Как юноша из академии стал лидером Шахтера: 8 лет Судакова в клубе
ВИДЕО. Как в Шахтере попрощались с Судаковым перед его трансфером в Бенфику
Артем Довбик Рома Рим Ньюкасл чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: The Sun
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир ШАРАН: «После игры с Шахтером Нестеренко не уволят»
Футбол | 31 августа 2025, 11:36 3
Владимир ШАРАН: «После игры с Шахтером Нестеренко не уволят»
Владимир ШАРАН: «После игры с Шахтером Нестеренко не уволят»

Бывший игрок сборной Украины уверен, что александрийцы дадут бой авторитетному сопернику

Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Футбол | 31 августа 2025, 09:30 0
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина

«Фенербахче» хотел подписать украинского вратаря

Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Футбол | 31.08.2025, 08:40
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Бокс | 31.08.2025, 10:02
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Футбол | 31.08.2025, 00:07
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Можу ще зрозуміти Луніна, який вчепився за Реал , але що тримає Довбика в Ромі? 
Ответить
0
Популярные новости
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
29.08.2025, 11:21 6
Футбол
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
29.08.2025, 13:32 4
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
29.08.2025, 23:02 1
Футбол
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
30.08.2025, 00:02
Бокс
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем