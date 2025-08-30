Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал звезду Бундеслиги за 85 миллионов евро
Англия
30 августа 2025, 13:18
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал звезду Бундеслиги за 85 миллионов евро

Ник Вольтемаде перешел из «Штутгарта» в «Ньюкасл»

ФК Ньюкасл. Ник Вольтемаде

Английский «Ньюкасл» официально объявил о подписании немецкого нападающего «Штутгарта» Ника Вольтемаде.

Отмечается, что контракт 23-летнего футболиста рассчитан на длительный срок. По информации СМИ, сумма трансфера составила 80 миллионов евро + 5 миллионов евро бонусами, что является клубным рекордом для «сорок».

В сезоне 2024/25 Ник Вольтемаде провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Вероятно, Ник Вольтемаде в «Ньюкасле» станет заменой для Александра Исака, который публично заявил о желании покинуть клуб.

Штутгарт Ньюкасл трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Ник Вольтемаде
Дмитрий Вус Источник: ФК Ньюкасл
