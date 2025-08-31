Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СУДАКОВ: «Играю на позиции десятки, могу сыграть шестерку или восьмерку»
Португалия
31 августа 2025, 10:25
СУДАКОВ: «Играю на позиции десятки, могу сыграть шестерку или восьмерку»

Украинский хавбек поделился впечатлениями от трансфера в Бенфику

ФК Бенфика. Георгий Судаков и Руй Кошта

Украинский хавбек Георгий Судаков, который снова встретится с Трубиным, рассказал, что сделал шаг вперед, и оставил сообщение болельщикам, которые «завалили» его социальные сети.

Судаков стал новым владельцем футболки с номером 10 в «Бенфике» и в первых словах в статусе игрока «красных» выразил амбициозные цели.

Георгий Судаков: «Превыше всего хочу выиграть всё с этим клубом и считаю, что могу достичь этого с этой невероятной командой. Хочу выиграть чемпионат, Кубок Португалии и пройти дальше в Лиге чемпионов, квалифицироваться в следующий этап».

Для того, чтобы стать творческим элементом, которого не хватало составу, Судаков представил себя болельщикам как универсального игрока.

Георгий Судаков: «Могу играть на любых позициях атаки, также в полузащите, на своей позиции как номер 10, но также могу играть как 6 или 8. В «Шахтере» я играл левым и правым вингером. Для меня не очень важно, где могу играть, я хочу показать себя на поле».

В «Бенфике» 22-летний Георгий Судаков снова встретит старого знакомого – вратаря Анатолия Трубина.

Георгий Судаков: «Бенфика» – невероятный клуб с огромной историей. Для меня это шаг вперед. В этой команде я могу расти. Кроме того, здесь играет мой близкий друг Анатолий Трубин. Я общался с ним каждый день, и он очень счастлив здесь. Это большой профессионал, он рассказал мне об этом клубе и о португальской лиге, которая очень сильная. Мы можем расти вместе».

Несмотря на то, что только что приехал, Судаков уже почувствовал тепло от болельщиков «Бенфики».

Георгий Судаков: «Болельщики невероятные, я почувствовал это последние дни в своем Instagram и Twitter. Это было невероятно! Большое спасибо, мне очень понравилось. Я очень рад быть здесь и, прежде всего, хочу расти каждый день с этой командой, этим клубом и этим тренером».

Николай Степанов Источник: Record.pt
