  4. ФОТО. Без слов. Первая реакция Судакова на трансфер в Бенфику
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 09:24 |
ФОТО. Без слов. Первая реакция Судакова на трансфер в Бенфику

Украинец доволен сменой клубной прописки

ФОТО. Без слов. Первая реакция Судакова на трансфер в Бенфику
ФК Бенфика. Георгий Судаков

Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков сменил клубную прописку, перебравшись из донецкого Шахтера в расположение лиссабонской «Бенфики».

Сразу после подписания контракта украинец опубликовал сообщение в своем telegram-канале, показав фото с презентации: «🔟❤️🤍», – лаконично отреагировал Георгий.

В минувшем сезоне Георгий Судаков провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Бенфика трансферы фото аренда игрока Шахтер Донецк чемпионат Португалии по футболу трансферы УПЛ Георгий Судаков
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
micha(ZAKARPATTJA)
А чому такий песимізм? Він хороший гравець, з розумною грою. Те що він здав, це можуть бути псих.фактори, конфлікт з кимось, та сильне бажання з'їхати.
Впевнений, що він заграє в бенфіці
Trishovich
Також без слів приіде у шахтар відсидівши на банці 70% в португаліі
inspekcha85
Удачи Георгию в сильном  конкурентном чемпионате.Это позитивное событие для всего украинскоо футбола.
Trishovich
Реал ,Юве ,Наполі всі вони будуть рвати бенфіку в лч і сміятись з каліки Судакова
