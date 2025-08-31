ФОТО. Без слов. Первая реакция Судакова на трансфер в Бенфику

Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков сменил клубную прописку, перебравшись из донецкого Шахтера в расположение лиссабонской «Бенфики».

Сразу после подписания контракта украинец опубликовал сообщение в своем telegram-канале, показав фото с презентации: «🔟❤️🤍», – лаконично отреагировал Георгий.

В минувшем сезоне Георгий Судаков провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.