Георгий Судаков стал четвертым украинцем в истории Бенфики

Георгий Судаков официально стал игроком португальской «Бенфики». «Орлы» заплатили «Шахтеру» за украинца примерно 27 млн евро.

Экс-игрок «горняков» стал четвертым украинцем, который будет выступать за «Бенфику».

Ранее за команду выступали Сергей Кандауров, Роман Яремчук и Анатолий Трубин (действующий игрок «орлов»).

Напомним, что до «Бенфики» Анатолий Трубин и Георгий Судаков вместе выступали за донецкий «Шахтер».

Статистика выступлений украинских футболистов в составе Бенфики