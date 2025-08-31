Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Георгий Судаков стал четвертым украинцем в истории Бенфики
Португалия
31 августа 2025, 01:18 |
222
0

Георгий Судаков стал четвертым украинцем в истории Бенфики

Кто из представителей Украины играл ранее в составе «орлов»?

31 августа 2025, 01:18 |
222
0
Георгий Судаков стал четвертым украинцем в истории Бенфики
ФК Бенфика. Георгий Судаков

Георгий Судаков официально стал игроком португальской «Бенфики». «Орлы» заплатили «Шахтеру» за украинца примерно 27 млн евро.

Экс-игрок «горняков» стал четвертым украинцем, который будет выступать за «Бенфику».

Ранее за команду выступали Сергей Кандауров, Роман Яремчук и Анатолий Трубин (действующий игрок «орлов»).

Напомним, что до «Бенфики» Анатолий Трубин и Георгий Судаков вместе выступали за донецкий «Шахтер».

Статистика выступлений украинских футболистов в составе Бенфики

  • Сергей Кандауров: 1997-2001, 77 матчей, 13 голов
  • Роман Яремчук: 2021-2022, 47 матчей, 9 голов
  • Анатолий Трубин: с 2023 года, 105 матчей, 44 поединка на «ноль»
По теме:
Судаков – игрок Бенфики. Статистика и достижения украинского хавбека
«Всегда в моем сердце». Судаков прокомментировал уход из Шахтера
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Бенфика трансферы Шахтер Донецк чемпионат Португалии по футболу трансферы УПЛ Георгий Судаков финансы статистика Сергей Кандауров Роман Яремчук Анатолий Трубин
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Футбол | 30 августа 2025, 19:06 16
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо

Богдан Михайличенко вызван в национальную команду вместо Александра Тымчика

ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
Футбол | 31 августа 2025, 00:17 32
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб

Георгий стал игроком «Бенфики»

Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30.08.2025, 07:45
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
Бокс | 30.08.2025, 04:55
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
Реал – Мальорка – 2:1. Гюлер, Вини, Мбаппе, VAR, рука, офсайд. Видео голов
Футбол | 31.08.2025, 01:15
Реал – Мальорка – 2:1. Гюлер, Вини, Мбаппе, VAR, рука, офсайд. Видео голов
Реал – Мальорка – 2:1. Гюлер, Вини, Мбаппе, VAR, рука, офсайд. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 124
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем