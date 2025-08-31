Португалия31 августа 2025, 01:18 |
Георгий Судаков стал четвертым украинцем в истории Бенфики
Кто из представителей Украины играл ранее в составе «орлов»?
31 августа 2025, 01:18 |
Георгий Судаков официально стал игроком португальской «Бенфики». «Орлы» заплатили «Шахтеру» за украинца примерно 27 млн евро.
Экс-игрок «горняков» стал четвертым украинцем, который будет выступать за «Бенфику».
Ранее за команду выступали Сергей Кандауров, Роман Яремчук и Анатолий Трубин (действующий игрок «орлов»).
Напомним, что до «Бенфики» Анатолий Трубин и Георгий Судаков вместе выступали за донецкий «Шахтер».
Статистика выступлений украинских футболистов в составе Бенфики
- Сергей Кандауров: 1997-2001, 77 матчей, 13 голов
- Роман Яремчук: 2021-2022, 47 матчей, 9 голов
- Анатолий Трубин: с 2023 года, 105 матчей, 44 поединка на «ноль»
