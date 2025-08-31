Судаковы поделилась трогательной фотосессией перед трансфером в Бенфику

Перед трансфером в «Бенфику» семья Судаковых поделилась особенным моментом с поклонниками.

Елизавеа и Георгий Судаковы опубликовали трогательную фотосессию, посвященную ожиданию еще одной дочки в семье.

На снимках пара позирует в нежных розовых образах в домашней атмосфере, излучая радость и гармонию. Фотосессия быстро набрала популярность в соцсетях, а фанаты оставили множество теплых комментариев в адрес семьи полузащитника.

Теперь Судакова ждет новый вызов в карьере – переход в португальскую «Бенфику», где он продолжит свой футбольный путь, получая поддержку самых близких людей.