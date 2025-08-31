Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаковы поделилась трогательной фотосессией перед трансфером в Бенфику
Другие новости
31 августа 2025, 00:57 |
254
0

Судаковы поделилась трогательной фотосессией перед трансфером в Бенфику

Елизавета и Георгий Судаковы в ожидании второй дочери

31 августа 2025, 00:57 |
254
0
Судаковы поделилась трогательной фотосессией перед трансфером в Бенфику
Instagram. Елизавета и Георгий Судаковы

Перед трансфером в «Бенфику» семья Судаковых поделилась особенным моментом с поклонниками.

Елизавеа и Георгий Судаковы опубликовали трогательную фотосессию, посвященную ожиданию еще одной дочки в семье.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На снимках пара позирует в нежных розовых образах в домашней атмосфере, излучая радость и гармонию. Фотосессия быстро набрала популярность в соцсетях, а фанаты оставили множество теплых комментариев в адрес семьи полузащитника.

Теперь Судакова ждет новый вызов в карьере – переход в португальскую «Бенфику», где он продолжит свой футбольный путь, получая поддержку самых близких людей.

По теме:
ФОТО. Беллингем и Вирц стали звездами новой эпичной кампании Adidas
Судаков – игрок Бенфики. Статистика и достижения украинского хавбека
Георгий Судаков стал четвертым украинцем в истории Бенфики
фото Георгий Судаков Елизавета Судакова Шахтер Донецк Бенфика lifestyle рождение ребенка чемпионат Португалии по футболу трансферы
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Футбол | 30 августа 2025, 01:34 2
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»

Олег Кузнецов высказался об игре лидеров киевлян

УАФ оштрафовала Динамо. Суркис заплатит 200 тыcяч гривен
Футбол | 30 августа 2025, 20:10 16
УАФ оштрафовала Динамо. Суркис заплатит 200 тыcяч гривен
УАФ оштрафовала Динамо. Суркис заплатит 200 тыcяч гривен

Все из-за поведения болельщиков

Реал – Мальорка – 2:1. Гюлер, Вини, Мбаппе, VAR, рука, офсайд. Видео голов
Футбол | 31.08.2025, 01:15
Реал – Мальорка – 2:1. Гюлер, Вини, Мбаппе, VAR, рука, офсайд. Видео голов
Реал – Мальорка – 2:1. Гюлер, Вини, Мбаппе, VAR, рука, офсайд. Видео голов
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Футбол | 30.08.2025, 07:16
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30.08.2025, 07:45
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
29.08.2025, 14:01 2
Футбол
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 133
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 77
Футбол
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 288
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем