ВИДЕО. Легенда Реала спел и выпустил свой первый трек
Серхио Рамос не только играет в футбол
Легенда «Реала» Серхио Рамос официально анонсировал выход своей новой песни под названием «CIBELES».
Этот релиз стал важным этапом в музыкальной карьере футболиста, продолжая его сотрудничество с такими артистами, как Los Yakis и Carín León.
Название трека отсылает к одному из самых известных символов Мадрида – фонтану Fuente de Cibeles.
Сегодня Fuente de Cibeles – традиционное место празднований для фанатов «Реала», особенно после больших побед команды.
Именно поэтому название песни несет для мадридистов особый символизм.
CIBELES 🎶 - 31 de agosto disponible en todas las plataformas.— Sergio Ramos (@SergioRamos) August 30, 2025
CIBELES 🎶 - Available on August 31 on all streaming platforms. pic.twitter.com/dq3bPiKx0n
Mi historia, mi música. // My story, my music.— Sergio Ramos (@SergioRamos) August 30, 2025
CIBELES 🎶 - August 31
19h CEST 🇪🇸
1PM ET 🇺🇸
12PM CT 🇲🇽 pic.twitter.com/9anCsHpdzt
