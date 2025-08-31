Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Легенда Реала спел и выпустил свой первый трек
31 августа 2025, 00:26
ВИДЕО. Легенда Реала спел и выпустил свой первый трек

Серхио Рамос не только играет в футбол

ВИДЕО. Легенда Реала спел и выпустил свой первый трек
X. Серхио Рамос

Легенда «Реала» Серхио Рамос официально анонсировал выход своей новой песни под названием «CIBELES».

Этот релиз стал важным этапом в музыкальной карьере футболиста, продолжая его сотрудничество с такими артистами, как Los Yakis и Carín León.

Название трека отсылает к одному из самых известных символов Мадрида – фонтану Fuente de Cibeles.

Сегодня Fuente de Cibeles – традиционное место празднований для фанатов «Реала», особенно после больших побед команды.

Именно поэтому название песни несет для мадридистов особый символизм.

