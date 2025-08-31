Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
31 августа 2025, 00:44 | Обновлено 31 августа 2025, 01:12
ФОТО. Бенфика представила Георгия Судакова

Украинский полузащитник будет носить 10-й номер

Бенфика. Георгий Судаков

Украинский полузащитник Георгий Судаков перебрался из донецкого «Шахтера» в лиссабонскую «Бенфику». Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.

Срок соглашения между 22-летним футболистом и «орлами» остается неизвестным. Георгий будет выступать под 10-м номером.

В прошедшем сезоне Георгий Судаков провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

ФОТО. «Бенфика» представила Георгия Судакова

Harun Bakircioğlu
Не хотелось бы испытывать испанский стыд как то было с Мудриком, так как критикуем, но болеем за всех наших легионеров. Надеюсь, Судаков знает, что делает и реально оценивает свои силы, а также что придется пахать от заката до рассвета и прежде всего над менталкой.
saltim
Что то Бенфика погорячилась с десяткой. Ди Мария вроде его носил. Жоре далеко до него. Скромнее надо быть 
