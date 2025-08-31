ФОТО. Бенфика представила Георгия Судакова
Украинский полузащитник будет носить 10-й номер
Украинский полузащитник Георгий Судаков перебрался из донецкого «Шахтера» в лиссабонскую «Бенфику». Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.
Срок соглашения между 22-летним футболистом и «орлами» остается неизвестным. Георгий будет выступать под 10-м номером.
В прошедшем сезоне Георгий Судаков провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.
