Украинский полузащитник Георгий Судаков перебрался из донецкого «Шахтера» в лиссабонскую «Бенфику». Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.

Срок соглашения между 22-летним футболистом и «орлами» остается неизвестным. Георгий будет выступать под 10-м номером.

В прошедшем сезоне Георгий Судаков провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 15 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

ФОТО. «Бенфика» представила Георгия Судакова

Бенфика. Георгий Судаков

