Португалия
31 августа 2025, 01:18 | Обновлено 31 августа 2025, 01:19
95
0

«Всегда в моем сердце». Судаков прокомментировал уход из Шахтера

Украинский полузащитник обратился к болельщикам и донецкому клубу

31 августа 2025, 01:18 | Обновлено 31 августа 2025, 01:19
95
0
«Всегда в моем сердце». Судаков прокомментировал уход из Шахтера
Бенфика. Георгий Судаков

Украинский полузащитник Георгий Судаков, который перешел из «Шахтера» в «Бенфику», в своем Instagram прокомментировал свой уход из команды:

«Это было невероятное путешествие...

Дорогие болельщики! Трудно подобрать слова, чтобы выразить все мои чувства в этот момент.

«Шахтер» был для меня больше, чем просто клуб – это моя семья, моя история, мое детство и юность.

Вместе мы переживали большие победы и сложные моменты, но всегда оставались едиными. Ваша поддержка на трибунах и за их пределами делала меня сильнее, и за это я вам бесконечно благодарен. Мое сердце всегда будет с вами, и где бы я ни играл – я остаюсь вашим парнем из донецкого «Шахтера».

Уважаемая «Шахтер»-семья!

Я хочу поблагодарить клуб за годы доверия, поддержки и профессионального развития. Для меня было честью защищать цвета «Шахтера» и представлять Украину на европейской арене. Благодарен руководству, тренерам, партнерам по команде и всем сотрудникам клуба за совместную работу и за то, что мы всегда оставались единым коллективом!

Всегда в моем сердце. Люблю вас»

