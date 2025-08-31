«Всегда в моем сердце». Судаков прокомментировал уход из Шахтера
Украинский полузащитник обратился к болельщикам и донецкому клубу
Украинский полузащитник Георгий Судаков, который перешел из «Шахтера» в «Бенфику», в своем Instagram прокомментировал свой уход из команды:
«Это было невероятное путешествие...
Дорогие болельщики! Трудно подобрать слова, чтобы выразить все мои чувства в этот момент.
«Шахтер» был для меня больше, чем просто клуб – это моя семья, моя история, мое детство и юность.
Вместе мы переживали большие победы и сложные моменты, но всегда оставались едиными. Ваша поддержка на трибунах и за их пределами делала меня сильнее, и за это я вам бесконечно благодарен. Мое сердце всегда будет с вами, и где бы я ни играл – я остаюсь вашим парнем из донецкого «Шахтера».
Уважаемая «Шахтер»-семья!
Я хочу поблагодарить клуб за годы доверия, поддержки и профессионального развития. Для меня было честью защищать цвета «Шахтера» и представлять Украину на европейской арене. Благодарен руководству, тренерам, партнерам по команде и всем сотрудникам клуба за совместную работу и за то, что мы всегда оставались единым коллективом!
Всегда в моем сердце. Люблю вас»
