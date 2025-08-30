ФОТО. Гол Мбаппе в матче Реал – Мальорка снова был отменен из-за офсайда

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
30 августа 2025, 23:48 | Обновлено 30 августа 2025, 23:52
Килиан на 45+1-й минуте мог сделать счет 3:1, однако рефери снова не засчитал его мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

30 августа проходит матч третьего тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Мальорка.

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 45+1-й минуте французский форвард королевского клуба Килиан Мбаппе забил третий гол для команды.

Однако рефери не засчитал мяч из-за офсайда. Забавно, что Мбаппе забил еще на 7-й, но тогда судья также отменил взятие ворот из-за положения вне игры.

По теме:
ВИДЕО. Рефери не засчитал уже третий гол Реала в матче против Мальорки
500 и 700. Карим Бензема достиг знаковых цифр в карьере
Реал Мадрид – Мальорка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
фото офсайд (вне игры) Килиан Мбаппе Реал Мадрид Мальорка Реал - Мальорка Ла Лига чемпионат Испании по футболу
