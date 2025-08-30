ФОТО. Гол Мбаппе в матче Реал – Мальорка снова был отменен из-за офсайда
Килиан на 45+1-й минуте мог сделать счет 3:1, однако рефери снова не засчитал его мяч
30 августа проходит матч третьего тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Мальорка.
Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
На 45+1-й минуте французский форвард королевского клуба Килиан Мбаппе забил третий гол для команды.
Однако рефери не засчитал мяч из-за офсайда. Забавно, что Мбаппе забил еще на 7-й, но тогда судья также отменил взятие ворот из-за положения вне игры.
