30 августа проходит матч третьего тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Мальорка.

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 45+1-й минуте французский форвард королевского клуба Килиан Мбаппе забил третий гол для команды.

Однако рефери не засчитал мяч из-за офсайда. Забавно, что Мбаппе забил еще на 7-й, но тогда судья также отменил взятие ворот из-за положения вне игры.

ФОТО. Гол Мбаппе в матче Реал – Мальорка снова был отменен из-за офсайда