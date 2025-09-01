Выбрана лучшая команда всех времен. Кто превзошел Реал и Барселону?
Признание получила сборная Испании 2008-2012
Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших команд за всю историю футбола.
Первое место в списке заняла сборная Испании сезона 2008-2012, которая за этот период выиграла два Евро и впервые стала чемпионом мира. Второе место досталось легендарному «Аяксу» Йохана Кройфа – команде, которая трижды подряд выигрывала Кубок чемпионов УЕФА.
Бронзу получила сборная Бразилии 1970 года с легендарным Пеле – триумфатором чемпиона мира.
«Реал», который выиграл пять подряд Кубков чемпионов, занял пятое место, а «Барселона» Пепа Гвардиола 2008-2012 заняла седьмое место.
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
Рейтинг лучших команд в истории от GiveMeSport
- Сборная Испания 2008-2012
- Аякс 1965-1973
- Сборная Бразилии 1970
- Милан 1987-1991
- Реал Мадрид 1965-1970
- Ливерпуль 1975-1984
- Барселона 2008-2012
- Интер Милан 1962-1967
- Манчестер Юнайтед 1999
- Сборная Франции 1998-2000
