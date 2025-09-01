Выбрана лучшая команда всех времен. Кто превзошел Реал и Барселону?

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших команд за всю историю футбола.

Первое место в списке заняла сборная Испании сезона 2008-2012, которая за этот период выиграла два Евро и впервые стала чемпионом мира. Второе место досталось легендарному «Аяксу» Йохана Кройфа – команде, которая трижды подряд выигрывала Кубок чемпионов УЕФА.

Бронзу получила сборная Бразилии 1970 года с легендарным Пеле – триумфатором чемпиона мира.

«Реал», который выиграл пять подряд Кубков чемпионов, занял пятое место, а «Барселона» Пепа Гвардиола 2008-2012 заняла седьмое место.

Рейтинг лучших команд в истории от GiveMeSport