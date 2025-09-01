Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выбрана лучшая команда всех времен. Кто превзошел Реал и Барселону?
Другие новости
01 сентября 2025, 01:52 |
59
0

Выбрана лучшая команда всех времен. Кто превзошел Реал и Барселону?

Признание получила сборная Испании 2008-2012

01 сентября 2025, 01:52 |
59
0
Выбрана лучшая команда всех времен. Кто превзошел Реал и Барселону?
GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших команд за всю историю футбола.

Первое место в списке заняла сборная Испании сезона 2008-2012, которая за этот период выиграла два Евро и впервые стала чемпионом мира. Второе место досталось легендарному «Аяксу» Йохана Кройфа – команде, которая трижды подряд выигрывала Кубок чемпионов УЕФА.

Бронзу получила сборная Бразилии 1970 года с легендарным Пеле – триумфатором чемпиона мира.

«Реал», который выиграл пять подряд Кубков чемпионов, занял пятое место, а «Барселона» Пепа Гвардиола 2008-2012 заняла седьмое место.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Рейтинг лучших команд в истории от GiveMeSport

  1. Сборная Испания 2008-2012
  2. Аякс 1965-1973
  3. Сборная Бразилии 1970
  4. Милан 1987-1991
  5. Реал Мадрид 1965-1970
  6. Ливерпуль 1975-1984
  7. Барселона 2008-2012
  8. Интер Милан 1962-1967
  9. Манчестер Юнайтед 1999
  10. Сборная Франции 1998-2000
По теме:
Райо Вальекано – Барселона – 1:1. Пенальти Ямаля. Видео голов и обзор
Гол Ямаля и ничья. Барселона не сумела обыграть Райо Вальекано
Ливерпуль достиг интересного клубного рекорда в АПЛ
GiveMeSport сборная Испании по футболу Аякс сборная Бразилии по футболу Милан Реал Мадрид Ливерпуль Барселона Интер Милан Манчестер Юнайтед сборная Франции по футболу рейтинг
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Теннис | 31 августа 2025, 09:06 8
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин

Марта одолела Диан Парри в третьем раунде и далее поборется против Каролины Муховой

Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Футбол | 31 августа 2025, 11:11 22
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта

«Горняки» достигли соглашения с «Фулхэмом»

Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Футбол | 31.08.2025, 08:40
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Без сопротивления. Шахтер во Львове уверенно обыграл Александрию
Футбол | 31.08.2025, 19:54
Без сопротивления. Шахтер во Львове уверенно обыграл Александрию
Без сопротивления. Шахтер во Львове уверенно обыграл Александрию
Перес хочет сказать игроку, что он в плохой форме и не заслуживает денег
Футбол | 01.09.2025, 01:16
Перес хочет сказать игроку, что он в плохой форме и не заслуживает денег
Перес хочет сказать игроку, что он в плохой форме и не заслуживает денег
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
30.08.2025, 19:06 18
Футбол
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
30.08.2025, 04:55
Бокс
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
31.08.2025, 11:54 16
Баскетбол
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
30.08.2025, 13:33 12
Футбол
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
31.08.2025, 09:01 2
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем