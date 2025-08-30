УАФ оштрафовала Динамо. Суркис заплатит 200 тыcяч гривен

УАФ объявила о штрафе в 200 тысяч гривен для «Динамо» по итогам матча 1-го тура УПЛ между киевлянами и «Вересом». Клуб наказан за поведение болельщиков.

Решение УАФ

УАФ, рассмотрев материалы по матчу 1-го тура VBET Лиги ФК «Верес» Ровно – ФК «Динамо» Киев, состоявшийся 2 августа 2025 года, обязал ФК «Динамо» Киев уплатить обязательный денежный взнос в размере 200 000 (двести тысяч) гривен и применил к ФК «Динамо» санкцию в виде общественно-полезной деятельности, а именно обязал ФК «Динамо» Киев провести 1 (одну) образовательную лекцию (продолжительностью не менее 30 минут) по недопущению каких-либо проявлений дискриминационного поведения в футболе болельщиками до, во время и после матчей для болельщиков ФК «Динамо» Киев в течение 60 (шестидесяти) дней со дня получения данного решения.

После чего предоставить подтверждающие видеоматериалы (за осуществление болельщиками ФК «Динамо» Киев скандирований и демонстрацию жестов дискриминационного характера).