  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ оштрафовала Динамо. Суркис заплатит 200 тыcяч гривен
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 20:10 | Обновлено 30 августа 2025, 21:07
3590
13

ФК Динамо Киев

УАФ объявила о штрафе в 200 тысяч гривен для «Динамо» по итогам матча 1-го тура УПЛ между киевлянами и «Вересом». Клуб наказан за поведение болельщиков.

Решение УАФ

УАФ, рассмотрев материалы по матчу 1-го тура VBET Лиги ФК «Верес» Ровно – ФК «Динамо» Киев, состоявшийся 2 августа 2025 года, обязал ФК «Динамо» Киев уплатить обязательный денежный взнос в размере 200 000 (двести тысяч) гривен и применил к ФК «Динамо» санкцию в виде общественно-полезной деятельности, а именно обязал ФК «Динамо» Киев провести 1 (одну) образовательную лекцию (продолжительностью не менее 30 минут) по недопущению каких-либо проявлений дискриминационного поведения в футболе болельщиками до, во время и после матчей для болельщиков ФК «Динамо» Киев в течение 60 (шестидесяти) дней со дня получения данного решения.

После чего предоставить подтверждающие видеоматериалы (за осуществление болельщиками ФК «Динамо» Киев скандирований и демонстрацию жестов дискриминационного характера).

Динамо Киев Верес Ровно Верес - Динамо КДК УАФ Украинская Премьер-лига Игорь Суркис
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
MaximusOne
Чому не кажете що саме там було ?
+2
Bulba_sumkin
Шо там, быдло пещерное снову отметилось?
+1
Перший Серед Рівних
Знов динамівські расисти відзначились? 
0
c_a_p2
Знову сови?
-3
sania
Коли малолітки Шахтаря криють матом в 4 поверхи і ображають людей за їх расову належність та віросповідання то все норм. "Єто жє дєті, что обіжяться". А тут хтось якийсь жест продемонстрував і 200 тис штрафу.. І відповім одразу, я проти будь якої дискримінації. Але закон має бути однаковим для всіх..
-5
DK2025
Прям таки ребус. Дискриминационное поведение?! Наверное темнокожие фаны Динамо осуществили дискриминационные кричалки в адрес белых игроков Вереса. Пока не представляю, что ещё могло быть...
-5
