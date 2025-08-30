Где Миколенко? Известны стартовые составы матча Вулверхэмптон – Эвертон
Поединок третьего тура Английской Премьер-лиги состоится 30 августа в 17:00 по Киеву
30 августа состоится матч третьего тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Эвертон».
Команды сыграют на стадионе «Molineux Stadium» в Вулверхэмптоне. Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.
Накануне этого противостояния наставники команд определились со стартовыми составами. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко начнет матч с первых минут.
После двух туров «Эвертон» набрал три балла и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» разместилмя на 19-й позиции – в активе клуба ноль очков, ноль забитых мячей и пять пропцщенных.
Стартовые составы на матч Вулверхэмптон – Эвертон:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александер Исак продолжит карьеру в составе чемпионов Англии
Майрис советует Александру выйти на ринг против Опетаи