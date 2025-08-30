Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где Миколенко? Известны стартовые составы матча Вулверхэмптон – Эвертон
Англия
30 августа 2025, 15:55 | Обновлено 30 августа 2025, 15:56
Где Миколенко? Известны стартовые составы матча Вулверхэмптон – Эвертон

Поединок третьего тура Английской Премьер-лиги состоится 30 августа в 17:00 по Киеву

Где Миколенко? Известны стартовые составы матча Вулверхэмптон – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

30 августа состоится матч третьего тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Эвертон».

Команды сыграют на стадионе «Molineux Stadium» в Вулверхэмптоне. Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния наставники команд определились со стартовыми составами. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко начнет матч с первых минут.

После двух туров «Эвертон» набрал три балла и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» разместилмя на 19-й позиции – в активе клуба ноль очков, ноль забитых мячей и пять пропцщенных.

Стартовые составы на матч Вулверхэмптон – Эвертон:

Виталий Миколенко
