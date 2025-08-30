Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СИДНЕЙ: «Постоянно работаем и хотим побеждать в каждом матче»
Украина. Первая лига
30 августа 2025, 16:09 |
Защитник «Левого Берега» прокомментировал результат матча с «Прикарпатьем»

ФК Левый Берег

В матче четвертого тура Первой лиги «Левый Берег» на своем поле со счетом 2:1 обыграл «Прикарпатье». Впечатлениями о поединке поделился автор первого гола «Левого Берега» в этом матче Сидней.

– Поздравляем тебя с победой и голом. Как чувствуешь себя после матча?

– Спасибо! Прежде всего, слава Богу. Это заслуга всей команды. Мы работаем очень много и стремимся становиться сильнее и викториознее.

– Чувствуешь, что команда уже набрала свою форму и готова к большим достижениям?

– Да, мы никогда не теряли уверенности. У нас отличный тренер, который понимает нас и помогает становиться лучше. Мы постоянно работаем и хотим побеждать в каждом матче.

– Сегодня твой партнер по атаке Даниил Сухоручко забил важный гол. Как поддержал его после этого?

– Я очень рад за Даниила. Для него этот гол был очень важен. Мы все его поддержали, ведь он давно ждал этого момента. Это большой шаг вперед для команды.

– Как оценишь игру команды?

– Мы продолжаем работать над ошибками и двигаться вперед. Знаем, что впереди еще много работы, но вместе мы сильнее и готовы к любым вызовам.

Сидней чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Даниил Сухоручко Левый Берег Киев
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
