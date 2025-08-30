Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андрей ГАВРЮШОВ: «Мы идем в правильном направлении»
Украина. Первая лига
30 августа 2025, 15:48 |
Андрей ГАВРЮШОВ: «Мы идем в правильном направлении»

Главный тренер «Левого Берега» прокомментировал победу в матче с «Прикарпатьем»

Андрей ГАВРЮШОВ: «Мы идем в правильном направлении»
ФК Левый Берег. Андрей Гаврюшов

В пятницу, 29 августа, в матче четвертого тура Первой лиги «Левый Берег» со счетом 2:1 обыграл «Прикарпатье». Результат матча и действия своих подопечных прокомментировал наставник «Левого Берега» Андрей Гаврюшов.

– Поздравляю вас с важной победой. Концовка матча получилась непростой. Ваш комментарий, ваши эмоции после финального свистка?

– Спасибо за поздравление. Матч действительно был очень утомителен, особенно после непростой кубковой игры. Где-то эмоций нам не хватало, это было заметно. Так же и ротация – она непростая, поэтому иногда мы теряем в организации игры, я это вижу. Но мы на этом настаиваем и объясняем ребятам, что каждый приезжающий к нам соперник будет настроен по-особому. Все видят наши условия, поле – это мотивирует. Но и у нас было все в своих руках: забили два мяча, могли еще, но не забили. Могли довести матч до логического завершения раньше, но сами создали себе проблемы. Если мы хотим развивать молодежь, мы должны рисковать. Да, не все замены сегодня добавили, но мы будем продолжать эту линию.

– Во втором тайме появился Сухоручко. Сегодня он забил. Насколько это принципиально для форварда?

– Это очень важно. Я когда-то сам играл против нападающих и точно знаю: нападающий сильно нервничает, когда он долго не забивает. Я ему постоянно подсказывал – не обращай внимания на критику, просто играй. И сегодня он поймал на ошибке защитника, хладнокровно реализовал момент и помог нам победить. Я очень рад за него, искренне.

– В прошлом матче хорошо проявил себя Жмурко, а сегодня он дебютировал в чемпионате. Какова ваша оценка его игры и действий обороны в целом?

– Если глубже взглянуть, у меня к Роме есть несколько моментов, которые мы обсудим. Я не считаю, что только защитники виноваты в пропущенном голе – это командная работа, и линия защиты, и вратарь должны доигрывать. Относительно обороны нам было непросто. Кубковый матч, сложное поле, неудобное время игры, жара… Восстановление далось тяжело. Возможно, мы просмотрим следующий тренировочный цикл, дадим немного больше отдыха. Это уже девятая игра с контрольными, возможно, где-то мы немного в яме.

– Начало чемпионата было сложным, но сейчас уже четыре победы подряд. Команда, похоже, входит в форму. Вы довольны?

– Мы еще установку перед игрой начали с того, что «Прикарпатье» проиграло свою последнюю игру. Как вы думаете, с каким настроением они приехали? Конечно, очень заряженными. Ребята это понимали. Мы должны показывать свою игру, усовершенствовать организацию. Вопросов еще хватает, но мы идем в правильном направлении. Команда не создается за один месяц – нужно больше времени.

– Сегодня в основе вышел Воробчак, для которого этот матч должен быть особенным – он раньше играл в «Прикарпатье». Это был эмоциональный ход или логика тренировочного процесса?

– Если честно, я даже не знал, что он играл раньше за клуб из Ивано-Франковска. Я просто смотрю, кто как работает в течение недели. Назарий очень хорошо смотрелся, заслужил место в старте. Да, он немного волновался, мы это видели, но в игре один в один он выглядел хорошо. Думаю, еще неделю-две, возможно, месяц – и мы увидим еще более сильного Воробчака.

Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
