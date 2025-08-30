Известна оценка Бущана за матч с Аль-Халиджем

В пятницу, 29 августа, состоялся матч первого тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Халиджем».

Встречу принимал «Кинх Фахд Стэдиум» в Рияде.

Гости добыли уверенную победу со счетом 1:4.

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, совершил 1 сейв и пропустил 3 гола. Статистический портал SofaScore оценивал игру футболиста в 6.3 баллов.

Лучшим по версии SofaScore стал норвежский нападающий гостей Джошуа Кинг. На его счету дубль и оценка 9.2.