Известна оценка Бущана за матч с Аль-Халиджем
Украинский голкипер провел на поле все 90 минут
В пятницу, 29 августа, состоялся матч первого тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Халиджем».
Встречу принимал «Кинх Фахд Стэдиум» в Рияде.
Гости добыли уверенную победу со счетом 1:4.
Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, совершил 1 сейв и пропустил 3 гола. Статистический портал SofaScore оценивал игру футболиста в 6.3 баллов.
Лучшим по версии SofaScore стал норвежский нападающий гостей Джошуа Кинг. На его счету дубль и оценка 9.2.
