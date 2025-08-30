Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Халиджем
Саудовская Аравия
30 августа 2025, 23:34 | Обновлено 30 августа 2025, 23:46
224
0

Известна оценка Бущана за матч с Аль-Халиджем

Украинский голкипер провел на поле все 90 минут

30 августа 2025, 23:34 | Обновлено 30 августа 2025, 23:46
224
0
Известна оценка Бущана за матч с Аль-Халиджем
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

В пятницу, 29 августа, состоялся матч первого тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Халиджем».

Встречу принимал «Кинх Фахд Стэдиум» в Рияде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости добыли уверенную победу со счетом 1:4.

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, совершил 1 сейв и пропустил 3 гола. Статистический портал SofaScore оценивал игру футболиста в 6.3 баллов.

Лучшим по версии SofaScore стал норвежский нападающий гостей Джошуа Кинг. На его счету дубль и оценка 9.2.

По теме:
500 и 700. Карим Бензема достиг знаковых цифр в карьере
Известна оценка Миколенко за матч с Вулверхэмптоном
Известна оценка Ярмолюка за матч с Сандерлендом
Георгий Бущан Джошуа Кинг чемпионат Саудовской Аравии по футболу оценки Аль-Шабаб Аль-Халидж SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Бокс | 30 августа 2025, 04:00 5
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»

Линдон Артур – о возможном бое Усик – Итаума

Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Бокс | 30 августа 2025, 01:32 0
Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»
Британец вызвал на бой Дюбуа: «Ты сдался в поединке с Усиком»

Аделейе сам проиграл Хрговичу

ФОТО. Был офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Мбаппе
Футбол | 30.08.2025, 23:11
ФОТО. Был офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Мбаппе
ФОТО. Был офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Мбаппе
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Теннис | 30.08.2025, 19:21
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Культовый клуб после громкого трансфера нацелился на Артема Довбика
Футбол | 30.08.2025, 01:16
Культовый клуб после громкого трансфера нацелился на Артема Довбика
Культовый клуб после громкого трансфера нацелился на Артема Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
29.08.2025, 14:29 4
Футбол
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
30.08.2025, 04:55
Бокс
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
У Паркера не верят в бой с Усиком. Украинец отказался комментировать
У Паркера не верят в бой с Усиком. Украинец отказался комментировать
29.08.2025, 02:40 3
Бокс
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 76
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем