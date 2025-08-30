Объявлено расписание матчей основного этапа Лиги чемпионов 2025/26

28 августа в 19:00 по киевскому времени в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов 2025/26.

36 клубов-участников, разделенных на 4 корзины по 9 команд, узнали по 8 соперников.

Все самые яркие моменты жеребьевки доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Календарь матчей основного этапа главного еврокубка был составлен всего за 2 дня. Каждая из команд проведет по 8 матчей. Первый тур будет сыгран в сентябре, последний – 28 января. Стоит отметить, что все матчи последнего игрового дня будут проходить одновременно.

ФОТО. Календарь матчей Лиги чемпионов 2025/26