Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
30 августа 2025, 13:40
Объявлено расписание матчей основного этапа Лиги чемпионов 2025/26

Каждая команда проведет по 8 матчей

Объявлено расписание матчей основного этапа Лиги чемпионов 2025/26
28 августа в 19:00 по киевскому времени в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов 2025/26.

36 клубов-участников, разделенных на 4 корзины по 9 команд, узнали по 8 соперников.

Календарь матчей основного этапа главного еврокубка был составлен всего за 2 дня. Каждая из команд проведет по 8 матчей. Первый тур будет сыгран в сентябре, последний – 28 января. Стоит отметить, что все матчи последнего игрового дня будут проходить одновременно.

ФОТО. Календарь матчей Лиги чемпионов 2025/26

