Интересует только Милан. Довбик отказался переходить в чемпионат Англии

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик отказался от продолжения карьеры в чемпионате Англии. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Маттео Моретто.

В услугах 28-летнего футболиста был заинтересован «Фулхэм», который сделал предложение о переходе украинца. По информации источника, Довбик отказался от этого варианта и планирует перебраться в Милан.

«Рома» готова отпустить форварда, так как главный тренер Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на игрока и не сможет гарантировать Артему игровое время в сезоне 2025/26.

«Милан» планиурет обменять своего форварда Сантьяго Хименеса на Довбика – стороны провели несколько раундов переговоров. Интерес к футболисту подтвердил спортивный директор «россонери» Игли Таре.

В активе Довбика – 45 поединков во всех турнирах, 17 забитых мячей и четыре ассиста в прошлом сезоне. Его контракт с «волками» истекает в июне 2029 года, а ориентировочная стоимость составляет 30 млн евро.