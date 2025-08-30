Интересует только Милан. Довбик отказался переходить в чемпионат Англии
В услугах 28-летнего форварда сборной Украины был заинтересован «Фулхэм»
Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик отказался от продолжения карьеры в чемпионате Англии. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Маттео Моретто.
В услугах 28-летнего футболиста был заинтересован «Фулхэм», который сделал предложение о переходе украинца. По информации источника, Довбик отказался от этого варианта и планирует перебраться в Милан.
«Рома» готова отпустить форварда, так как главный тренер Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на игрока и не сможет гарантировать Артему игровое время в сезоне 2025/26.
«Милан» планиурет обменять своего форварда Сантьяго Хименеса на Довбика – стороны провели несколько раундов переговоров. Интерес к футболисту подтвердил спортивный директор «россонери» Игли Таре.
В активе Довбика – 45 поединков во всех турнирах, 17 забитых мячей и четыре ассиста в прошлом сезоне. Его контракт с «волками» истекает в июне 2029 года, а ориентировочная стоимость составляет 30 млн евро.
Artem Dovbyk dice no al Fulham e aspetta il Milan, che per il centrocampo farà un altro tentativo per Adrien Rabiot.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 30, 2025
Le ore di Rasmus Højlund al Napoli.
Le ultimissime di mercato su youtube ⬇️https://t.co/B0Pn9VbqjO
