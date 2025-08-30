Трансфер Зинченко в чемпионат Франции находится под угрозой срыва

Защитник английского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате Франции, но главным препятствием для перехода является зарплата футболиста.

В услугах 28-летнего игрока заинтересован «Марсель», который рассматривает аренду защитника с возможностью дальнейшего выкупа.

Французский клуб намерен подписать Зинченко до закрытия трансферного окна, однако надеется, что лондонский клуб пойдет на уступки и возьмет на себя часть зарплаты украинца.

Переход Зинченко добавил бы команде больше опыта и универсальности, но трансфер зависит от того, удастся ли согласовать финансовые детали. «Марсель» считает навыки и лидерские качества Александра очень ценными, но сначала стороны должны решить проблему с зарплатой.

Тем временем «Арсенал» продолжает переговоры с «Байером» о переходе защитника Пьеро Инкапье. Это соглашение может повлиять на будущее Зинченко. Если «канонирам» удастся подписать эквадорца, они могут быть более склонны к тому, чтобы позволить Зинченко уйти», – сообщает источник.

В прошлом сезоне защитник сборной Украины провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «канонирами» истекает в июне 2026 года.