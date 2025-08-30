Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер Зинченко в чемпионат Франции находится под угрозой срыва
Англия
30 августа 2025, 12:08 |
899
0

Трансфер Зинченко в чемпионат Франции находится под угрозой срыва

«Марсель» не может себе позволить покрыть всю зарплату защитника сборной Украины

30 августа 2025, 12:08 |
899
0
Трансфер Зинченко в чемпионат Франции находится под угрозой срыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник английского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате Франции, но главным препятствием для перехода является зарплата футболиста.

В услугах 28-летнего игрока заинтересован «Марсель», который рассматривает аренду защитника с возможностью дальнейшего выкупа.

Французский клуб намерен подписать Зинченко до закрытия трансферного окна, однако надеется, что лондонский клуб пойдет на уступки и возьмет на себя часть зарплаты украинца.

Переход Зинченко добавил бы команде больше опыта и универсальности, но трансфер зависит от того, удастся ли согласовать финансовые детали. «Марсель» считает навыки и лидерские качества Александра очень ценными, но сначала стороны должны решить проблему с зарплатой.

Тем временем «Арсенал» продолжает переговоры с «Байером» о переходе защитника Пьеро Инкапье. Это соглашение может повлиять на будущее Зинченко. Если «канонирам» удастся подписать эквадорца, они могут быть более склонны к тому, чтобы позволить Зинченко уйти», – сообщает источник.

В прошлом сезоне защитник сборной Украины провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «канонирами» истекает в июне 2026 года.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал легионера после трансфера Велетня в Полесье
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал звезду Бундеслиги за 85 миллионов евро
Интересует только Милан. Довбик отказался переходить в чемпионат Англии
Арсенал Лондон Марсель Александр Зинченко Пьеро Инкапье Байер трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1 аренда игрока
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 30 августа 2025, 07:15 3
Металлист 1925 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

К Федыку уже накопилось достаточно вопросов перед международным перерывом, к Бартуловичу – не меньше

Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 30 августа 2025, 07:59 58
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб

«Бенфика» может приобрести Михаила

Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Футбол | 29.08.2025, 19:16
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Футбол | 29.08.2025, 13:57
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус попрощался с молодым защитником. Он перебрался в АПЛ
Футбол | 30.08.2025, 12:49
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус попрощался с молодым защитником. Он перебрался в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус попрощался с молодым защитником. Он перебрался в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
28.08.2025, 23:06 1
Бокс
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
28.08.2025, 20:39 3
Другие виды
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 6
Футбол
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем