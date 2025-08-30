Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига, 4-й тур. Буковина и Виктория назвали стартовые составы
Украина. Первая лига
30 августа 2025, 11:32 | Обновлено 30 августа 2025, 11:51
48
0

Первая лига, 4-й тур. Буковина и Виктория назвали стартовые составы

Поединок пройдет в Черновцах на стадионе «Буковина» и начнется в 12:00

30 августа 2025, 11:32 | Обновлено 30 августа 2025, 11:51
48
0
Первая лига, 4-й тур. Буковина и Виктория назвали стартовые составы
ФК Буковина

В субботу, 30 августа, в Первой лиге пройдут матчи четвертого тура. «Буковина» на своем поле сыграет с «Викторией» Сумы.

«Буковина» начала сезон с двух нулевых ничьих подряд. А вот матч третьего тура с «Пробоем» оказался результативным. Подопечные Сергея Шищенко обыграли дебютанта Первой лиги со счетом 4:3. В турнирной таблице «Буковина» идет на шестом месте.

«Виктория» в первом матче сезона проиграла «Прикарпатью» 0:2. Затем команда на выезде обыграла «Чернигов» (2:1) и в домашнем матче уступила «Левому Берегу» (1:2). В турнирной таблице «Виктория» занимает 11 место.

Поединок пройдет в Черновцах на стадионе «Буковина». Начало матча в 12:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Эпицентр
Колос – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Виктория Сумы стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 30 августа 2025, 07:15 3
Металлист 1925 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

К Федыку уже накопилось достаточно вопросов перед международным перерывом, к Бартуловичу – не меньше

Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Футбол | 29 августа 2025, 13:57 8
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании

Компания Александра вовремя не уплатила корпоративный налог

Кривбасс – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 30.08.2025, 11:00
Кривбасс – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Футбол | 29.08.2025, 14:29
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
Футбол | 29.08.2025, 11:21
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
28.08.2025, 13:46 23
Хоккей
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
28.08.2025, 22:55 103
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 5
Футбол
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 7
Футбол
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 132
Футбол
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем