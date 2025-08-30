Первая лига, 4-й тур. Буковина и Виктория назвали стартовые составы

В субботу, 30 августа, в Первой лиге пройдут матчи четвертого тура. «Буковина» на своем поле сыграет с «Викторией» Сумы.

«Буковина» начала сезон с двух нулевых ничьих подряд. А вот матч третьего тура с «Пробоем» оказался результативным. Подопечные Сергея Шищенко обыграли дебютанта Первой лиги со счетом 4:3. В турнирной таблице «Буковина» идет на шестом месте.

«Виктория» в первом матче сезона проиграла «Прикарпатью» 0:2. Затем команда на выезде обыграла «Чернигов» (2:1) и в домашнем матче уступила «Левому Берегу» (1:2). В турнирной таблице «Виктория» занимает 11 место.

Поединок пройдет в Черновцах на стадионе «Буковина». Начало матча в 12:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.