Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кай Хаверц перенес операцию на колене. Когда восстановится?
Англия
30 августа 2025, 16:31 | Обновлено 30 августа 2025, 17:32
Кай Хаверц перенес операцию на колене. Когда восстановится?

Дмитрий Бабелюк считает, что форвард Арсенала проведет 2 месяца вне футбола

Instagram. Кай Хаверц

Нападающий Арсенала Кай Хаверц недавно получил травму колена в игре АПЛ, после чего ему была проведена операция.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал подробности травмы Хаверца:

«Арсенал ранее сообщал, что Кай получил травму в матче против МЮ, а Дэвид Орнштейн отметил, что клуб выходит на рынок за игроком, способным заменить Кая, в связи с травмой.

Арсенал подтвердил, что игроку сделали операцию. До сих пор не указаны ни диагноз, ни специфика провед»енной процедуры, но считается, что вмешательство не было объемным.

Отсюда можно сделать вывод, что у игрока либо проблемы с мениском, либо с хрящом. Как правило, такие травмы могут требовать минимального артроскопического вмешательства шейвером, когда необходимо подшлифовать внутренние структуры колена, чтобы устранить дискомфорт.

Ожидается, что игрок пропустит около 2 месяцев и вернется уже к интенсивному зимнему периоду в АПЛ.

Николай Степанов Источник: Hospital Pass
