Источник: трансфер бразильского легионера в Верес не состоится
Габриэл Силва не будет играть в украинском чемпионате
Бразильский хавбек Габриэл Силва, воспитанник «Гремио», не присоединится к ровенскому «Вересу».
Текущее состояние игрока далеко от необходимых кондиций, чтобы реально усилить команду. В клубе решили не подписывать футболиста только ради громкого имени.
Также в «Вересе» не ожидается массового прихода легионеров, чьи фамилии периодически появлялись в СМИ. Среди них: Красничи, Кассиано Бузон. Интерес к этим футболистам действительно был, но на пути стали разные обстоятельства.
С большой вероятностью новички клуба будут преимущественно с украинским паспортом. «Верес» делает ставку на футболистов, которые готовы быстро влиться в команду и добавить стабильности в борьбе за результат.
