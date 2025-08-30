Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: трансфер бразильского легионера в Верес не состоится
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 03:59 | Обновлено 30 августа 2025, 04:48
Источник: трансфер бразильского легионера в Верес не состоится

Габриэл Силва не будет играть в украинском чемпионате

ФК Коритиба. Габриэл Силва

Бразильский хавбек Габриэл Силва, воспитанник «Гремио», не присоединится к ровенскому «Вересу».

Текущее состояние игрока далеко от необходимых кондиций, чтобы реально усилить команду. В клубе решили не подписывать футболиста только ради громкого имени.

Также в «Вересе» не ожидается массового прихода легионеров, чьи фамилии периодически появлялись в СМИ. Среди них: Красничи, Кассиано Бузон. Интерес к этим футболистам действительно был, но на пути стали разные обстоятельства.

С большой вероятностью новички клуба будут преимущественно с украинским паспортом. «Верес» делает ставку на футболистов, которые готовы быстро влиться в команду и добавить стабильности в борьбе за результат.

Верес Ровно трансферы Гремио чемпионат Бразилии по футболу трансферы УПЛ
Николай Степанов Источник: Telegram
Комментарии 0
