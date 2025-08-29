Андрусв АРАУХО: «Ван Леувен дал мне шанс раскрыться»

Полузащитник «Кривбасса» Андрус Араухо поделился ожиданиями от матча 4-го тура УПЛ против киевской «Оболони».

– Андрус, как проходит твоя адаптация в новой команде?

– Моя адаптация проходит прекрасно. Клуб и ребята приняли меня очень тепло. Я встретил здесь много талантливых игроков, и это мотивирует меня. Моя миссия здесь – внести свой вклад в достижение важных целей «Кривбасса».

– Как оценишь уровень УПЛ?

– Украинская лига – очень конкурентная. Верю, что благодаря упорному труду мы сможем достичь отличных результатов. Я действительно стремлюсь помочь своей команде.

– Два матча подряд ты выходишь в старте. Чувствуешь доверие от Патрика ван Леувена?

– Действительно, тренер дал мне уверенность и возможность раскрыться на поле. В ответ я стараюсь отдавать игре все сто процентов. Ежедневно много работаю, чтобы достигать результатов и доказывать серьезность своих намерений.

– Как команда готовится к «Оболони»?

– За время пребывания здесь я понял, что в украинском чемпионате нет слабых соперников – все команды сильные. Впереди сложное противостояние с «Оболонью». Мы сделаем все возможное, чтобы завоевать три очка дома. Это очень важно для всей нашей красно-белой семьи.

Матч «Кривбасс» – «Оболонь» состоится 30 августа в 13:00 по киевскому времени.