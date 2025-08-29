Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Виктор считает, что у Георгия есть только одно преимущество
Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на трансфер украинского полузащитника Георгия Судакова, который уже в ближайшее время перейдет в расположение «Бенфики».
– Судаков близок к переходу в Бенфику. Как вы оцените его перспективы в Португалии?
– Судакову будет очень сложно в Бенфике, потому что в Португалии тяжело забиваются голы. Там с обороной дружат практически все команды, а Судаков и в Шахтере забивал немного.
Плюс только один – что с адаптацией ему Трубин поможет. А вот что касается голов и ассистов, то у Судакова будут серьезные проблемы. От него потребуют вдвое больше, потому что он легионер. В Испании Судакову было бы проще, – сказал Леоненко.
Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков будет играть в чемпионате Португалии. Георгий станет одноклубником Анатолия Трубина в лиссабонской Бенфике, а Шахтер получит солидную сумму за продажу футболиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки вошли в первую корзину, а столичная команда – во вторую
Алфи Гилкрист будет выступать за «Вест Бромвич»