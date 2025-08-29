Украинский форвард выйдет в стартовом составе на матч Серии В

29 августа во втором туре итальянской Серии B состоится матч между клубами «Эмполи» и «Реджана».

Команды встретятся на арене «Мапей Стэдиум» в городе Реджо-Эмилия.

В стартовом составе гостей выйдет украинский форвард Богдан Попов, для которого этот поединок станет третьим в составе основной команды.

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

«Эмполи» в первом туре чемпионата переиграло клуб «Падова» (3:1), тогда как «Реджана» уступила «Палермо» (1:2).

Стартовый состав «Эмполи» на матч с клубом «Реджана»