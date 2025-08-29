Италия29 августа 2025, 20:47 | Обновлено 29 августа 2025, 21:52
Украинский форвард выйдет в стартовом составе на матч Серии В
Богдан Попов попал в основу «Эмполи»
29 августа 2025, 20:47 | Обновлено 29 августа 2025, 21:52
29 августа во втором туре итальянской Серии B состоится матч между клубами «Эмполи» и «Реджана».
Команды встретятся на арене «Мапей Стэдиум» в городе Реджо-Эмилия.
В стартовом составе гостей выйдет украинский форвард Богдан Попов, для которого этот поединок станет третьим в составе основной команды.
Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.
«Эмполи» в первом туре чемпионата переиграло клуб «Падова» (3:1), тогда как «Реджана» уступила «Палермо» (1:2).
Стартовый состав «Эмполи» на матч с клубом «Реджана»
