Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
29 августа 2025, 20:47 | Обновлено 29 августа 2025, 21:52
Украинский форвард выйдет в стартовом составе на матч Серии В

Богдан Попов попал в основу «Эмполи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

29 августа во втором туре итальянской Серии B состоится матч между клубами «Эмполи» и «Реджана».

Команды встретятся на арене «Мапей Стэдиум» в городе Реджо-Эмилия.

В стартовом составе гостей выйдет украинский форвард Богдан Попов, для которого этот поединок станет третьим в составе основной команды.

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

«Эмполи» в первом туре чемпионата переиграло клуб «Падова» (3:1), тогда как «Реджана» уступила «Палермо» (1:2).

Стартовый состав «Эмполи» на матч с клубом «Реджана»

Эмполи чемпионат Италии по футболу Серия B Реджана Богдан Попов фото стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
