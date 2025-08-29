Украина. Премьер лига29 августа 2025, 19:20 |
260
0
ВИДЕО. Снова ошибка в защите. Кудровка забила второй в ворота Карпат
Андрей Сторчоус записал на свой счет гол и результативную передачу
29 августа 2025, 19:20 |
260
0
Новичок УПЛ «Кудровка» в первом тайме полностью обыграла львовские «Карпаты».
Сначала с подачи Сторчоуса отличился Рогозинский, а в середине тайма защитник «Карпат» Бабогло получил красную карточку.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 43-й минуте ужасной ошибки допустил бразильский защитник «Карпат» Педроса, отдавший пас на Сторчоуса.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 августа 2025, 20:37 1
В конечном итоге Георгий переберется в «Бенфику»
Футбол | 29 августа 2025, 14:53 294
В Монако состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка
Футбол | 29.08.2025, 08:29
Футбол | 29.08.2025, 00:36
Футбол | 29.08.2025, 13:57
Комментарии 0
Популярные новости
28.08.2025, 06:00 8
27.08.2025, 19:15 18
28.08.2025, 00:02 1
28.08.2025, 08:30 2
28.08.2025, 06:56
29.08.2025, 07:11 3
27.08.2025, 19:47 6
28.08.2025, 11:02 21