ВИДЕО. Снова ошибка в защите. Кудровка забила второй в ворота Карпат

Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 19:20 |
Андрей Сторчоус записал на свой счет гол и результативную передачу

ФК Кудровка

Новичок УПЛ «Кудровка» в первом тайме полностью обыграла львовские «Карпаты».

Сначала с подачи Сторчоуса отличился Рогозинский, а в середине тайма защитник «Карпат» Бабогло получил красную карточку.

На 43-й минуте ужасной ошибки допустил бразильский защитник «Карпат» Педроса, отдавший пас на Сторчоуса.

Андрей Сторчоус чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Карпаты видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
