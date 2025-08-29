ВИДЕО. Снова ошибка в защите. Кудровка забила второй в ворота Карпат

Новичок УПЛ «Кудровка» в первом тайме полностью обыграла львовские «Карпаты».

Сначала с подачи Сторчоуса отличился Рогозинский, а в середине тайма защитник «Карпат» Бабогло получил красную карточку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 43-й минуте ужасной ошибки допустил бразильский защитник «Карпат» Педроса, отдавший пас на Сторчоуса.