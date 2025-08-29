Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
29 августа 2025, 19:09
Брак ударов и горькая победа. Статистика матча Динамо – Маккаби

Киевляне продолжат выступления в Лиге конференций

Брак ударов и горькая победа. Статистика матча Динамо – Маккаби
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» одержало победу во втором матче Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив, однако продолжит выступления в Лиге конференций.

28 августа состоялся поединок стадии Q4 квалификации ЛЕ между командами «Динамо» Киев и «Маккаби» Тель-Авив. Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу израильского клуба, а во второй киевляне минимально победили 1:0. По итогам двух матчей (2:3) «Динамо» продолжит свои выступления в ЛК.

Статистика

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив

  • Владение мячом: 52% – 48%
  • Удары по воротам: 6 – 4
  • Удары в створ ворот: 2 – 2
  • Сейвы: 2 – 1
  • Угловые: 8 – 7
  • Фолы: 14 – 14
  • Штрафные удары: 16 – 16
  • Офсайды: 2 – 2
  • Желтые карточки: 1 – 2

Кроме киевлян, евроосень также обеспечил донецкий «Шахтер». Именно эти две команды будут представлять Украину в нынешнем розыгрыше еврокубков.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
