Брак ударов и горькая победа. Статистика матча Динамо – Маккаби
Киевляне продолжат выступления в Лиге конференций
Киевское «Динамо» одержало победу во втором матче Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив, однако продолжит выступления в Лиге конференций.
28 августа состоялся поединок стадии Q4 квалификации ЛЕ между командами «Динамо» Киев и «Маккаби» Тель-Авив. Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу израильского клуба, а во второй киевляне минимально победили 1:0. По итогам двух матчей (2:3) «Динамо» продолжит свои выступления в ЛК.
Статистика
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив
- Владение мячом: 52% – 48%
- Удары по воротам: 6 – 4
- Удары в створ ворот: 2 – 2
- Сейвы: 2 – 1
- Угловые: 8 – 7
- Фолы: 14 – 14
- Штрафные удары: 16 – 16
- Офсайды: 2 – 2
- Желтые карточки: 1 – 2
Кроме киевлян, евроосень также обеспечил донецкий «Шахтер». Именно эти две команды будут представлять Украину в нынешнем розыгрыше еврокубков.
