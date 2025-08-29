Брак ударов и горькая победа. Статистика матча Динамо – Маккаби

Киевское «Динамо» одержало победу во втором матче Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив, однако продолжит выступления в Лиге конференций.

28 августа состоялся поединок стадии Q4 квалификации ЛЕ между командами «Динамо» Киев и «Маккаби» Тель-Авив. Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу израильского клуба, а во второй киевляне минимально победили 1:0. По итогам двух матчей (2:3) «Динамо» продолжит свои выступления в ЛК.

Статистика

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив

Владение мячом: 52% – 48%

Удары по воротам: 6 – 4

Удары в створ ворот: 2 – 2

Сейвы: 2 – 1

Угловые: 8 – 7

Фолы: 14 – 14

Штрафные удары: 16 – 16

Офсайды: 2 – 2

Желтые карточки: 1 – 2

Кроме киевлян, евроосень также обеспечил донецкий «Шахтер». Именно эти две команды будут представлять Украину в нынешнем розыгрыше еврокубков.