«Лига конференций – это серьезно». Туран про жеребьевку Шахтера в еврокубке

Наставник «Шахтера» Арда Туран коротко оценил жеребьевку основного этапа Лиги конференций, который стартует 2 октября.

– Прежде всего, когда соревнуешься в Европе, нужно готовиться к каждому матчу очень серьезно. Мы придаем большое значение основному этапу Лиги конференций и соответственно проведем всю подготовку. Получили соперников, которых очень уважаем. Хотим сосредоточенно готовиться к поединкам как дома, так и на выезде, и добиваться результатов, которые поставят нас в выгодное положение. Как я всегда говорю в своих интервью, мы хотим успешно играть в Европе и делать так, чтобы наши болельщики и наша страна гордились нами. Желаю интересных матчей всем командам в турнире.

Соперниками «Шахтера» в Лиге конференций УЕФА сезона-2025/26 станут «Легия» (Польша), «Шемрок» (Ирландия), «Риека» (Хорватия), «Абердин» (Шотландия), «Брейдаблик» (Исландия), «Хамрун Спартас» (Мальта).