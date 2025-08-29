Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Лига конференций – это серьезно». Туран про жеребьевку Шахтера в еврокубке
Лига конференций
29 августа 2025, 19:45 | Обновлено 29 августа 2025, 20:03
1793
4

«Лига конференций – это серьезно». Туран про жеребьевку Шахтера в еврокубке

Наставник коротко прокомментировал соперников по основному этапу ЛК

29 августа 2025, 19:45 | Обновлено 29 августа 2025, 20:03
1793
4
«Лига конференций – это серьезно». Туран про жеребьевку Шахтера в еврокубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Наставник «Шахтера» Арда Туран коротко оценил жеребьевку основного этапа Лиги конференций, который стартует 2 октября.

– Прежде всего, когда соревнуешься в Европе, нужно готовиться к каждому матчу очень серьезно. Мы придаем большое значение основному этапу Лиги конференций и соответственно проведем всю подготовку. Получили соперников, которых очень уважаем. Хотим сосредоточенно готовиться к поединкам как дома, так и на выезде, и добиваться результатов, которые поставят нас в выгодное положение. Как я всегда говорю в своих интервью, мы хотим успешно играть в Европе и делать так, чтобы наши болельщики и наша страна гордились нами. Желаю интересных матчей всем командам в турнире.

Соперниками «Шахтера» в Лиге конференций УЕФА сезона-2025/26 станут «Легия» (Польша), «Шемрок» (Ирландия), «Риека» (Хорватия), «Абердин» (Шотландия), «Брейдаблик» (Исландия), «Хамрун Спартас» (Мальта).

По теме:
Порту оценивал возможность переманить Судакова, предложив Шахтеру больше
Рейтинг соперников: Динамо не повезло с жребием, а у Шахтера была фортуна
Брак ударов и горькая победа. Статистика матча Динамо – Маккаби
Шахтер Донецк Арда Туран Лига конференций
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Футбол | 29 августа 2025, 07:11 3
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»

Экс-футболист потерял своего друга Сергея Третьяка

Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Бокс | 29 августа 2025, 08:33 0
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»

Билли Нельсон – о поступке Дюбуа после реванша

Динамо Киев планирует подписать 20-летнего вингера с невероятной скоростью
Футбол | 29.08.2025, 16:44
Динамо Киев планирует подписать 20-летнего вингера с невероятной скоростью
Динамо Киев планирует подписать 20-летнего вингера с невероятной скоростью
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Футбол | 29.08.2025, 08:29
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Аль-Таавун – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 29.08.2025, 19:44
Аль-Таавун – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Таавун – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Еюпспор не грав в Єврокубках. А тут мега крутий прохід Серветта і ось вона ЛК 
Ответить
+3
Александр Бондарь
а лига европы не не серьезно?Циган по сравнению с этим мало говорил еще
Ответить
+1
wojsergivan
для кротов скоро чемпионат кожаный мяч будет серьозно
Ответить
-1
kum_Poltava_
Ліга конференцій - це серйозно 
Ответить
-1
Популярные новости
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 293
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 31
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
27.08.2025, 19:47 6
Футбол
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 122
Футбол
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем