Полное доминирование горняков. Статистика матча Серветт – Шахтер

Донецкий «Шахтер» в ответном матче обыграл швейцарский «Серветт» и получил путевку в основной этап Лиги конференций.

28 августа состоялся поединок стадии Q4 квалификации ЛК между командами «Серветт» и «Шахтер». Первая встреча завершилась со счетом 1:1, а во второй «горняки» победили 2:1, обеспечив себе евроосень.

Статистика

Серветт – Шахтер

Владение мячом: 37% – 63%

Ожидаемые голы (xG): 1.39 – 3.23

Большие шансы: 1 – 3

Удары по воротам: 12 – 24

Удары в створ ворот: 3 – 7

Сейвы: 5 – 2

Угловые: 3 – 6

Фолы: 13 – 11

Передачи: 454 – 837

Точность передач: 84% – 89%

Штрафные удары: 11 – 12

Офсайды: 1 – 0

Желтые карточки: 6 – 3

Кроме «Шахтера», в основной этап ЛК пробилось и киевское «Динамо». Именно эти две команды в дальнейшем будут представлять Украину в нынешнем розыгрыше еврокубков.