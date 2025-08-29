Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полное доминирование горняков. Статистика матча Серветт – Шахтер
Лига конференций
29 августа 2025, 18:34 | Обновлено 29 августа 2025, 18:53
Главные показатели игры полностью на стороне донецкого клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» в ответном матче обыграл швейцарский «Серветт» и получил путевку в основной этап Лиги конференций.

28 августа состоялся поединок стадии Q4 квалификации ЛК между командами «Серветт» и «Шахтер». Первая встреча завершилась со счетом 1:1, а во второй «горняки» победили 2:1, обеспечив себе евроосень.

Статистика

Серветт – Шахтер

  • Владение мячом: 37% – 63%
  • Ожидаемые голы (xG): 1.39 – 3.23
  • Большие шансы: 1 – 3
  • Удары по воротам: 12 – 24
  • Удары в створ ворот: 3 – 7
  • Сейвы: 5 – 2
  • Угловые: 3 – 6
  • Фолы: 13 – 11
  • Передачи: 454 – 837
  • Точность передач: 84% – 89%
  • Штрафные удары: 11 – 12
  • Офсайды: 1 – 0
  • Желтые карточки: 6 – 3

Кроме «Шахтера», в основной этап ЛК пробилось и киевское «Динамо». Именно эти две команды в дальнейшем будут представлять Украину в нынешнем розыгрыше еврокубков.

По теме:
Брак ударов и горькая победа. Статистика матча Динамо – Маккаби
Прогноз экспертов оправдался: Динамо и Шахтер играют в Лиге конференций
Матч Майнц – Русенборг возглавил рейтинг посещаемости в ЛК на этой неделе
