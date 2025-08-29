Лига конференций29 августа 2025, 18:34 | Обновлено 29 августа 2025, 18:53
Полное доминирование горняков. Статистика матча Серветт – Шахтер
Главные показатели игры полностью на стороне донецкого клуба
29 августа 2025, 18:34 | Обновлено 29 августа 2025, 18:53
Донецкий «Шахтер» в ответном матче обыграл швейцарский «Серветт» и получил путевку в основной этап Лиги конференций.
28 августа состоялся поединок стадии Q4 квалификации ЛК между командами «Серветт» и «Шахтер». Первая встреча завершилась со счетом 1:1, а во второй «горняки» победили 2:1, обеспечив себе евроосень.
Статистика
Серветт – Шахтер
- Владение мячом: 37% – 63%
- Ожидаемые голы (xG): 1.39 – 3.23
- Большие шансы: 1 – 3
- Удары по воротам: 12 – 24
- Удары в створ ворот: 3 – 7
- Сейвы: 5 – 2
- Угловые: 3 – 6
- Фолы: 13 – 11
- Передачи: 454 – 837
- Точность передач: 84% – 89%
- Штрафные удары: 11 – 12
- Офсайды: 1 – 0
- Желтые карточки: 6 – 3
Кроме «Шахтера», в основной этап ЛК пробилось и киевское «Динамо». Именно эти две команды в дальнейшем будут представлять Украину в нынешнем розыгрыше еврокубков.
