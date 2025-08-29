Матч Майнц – Русенборг возглавил рейтинг посещаемости в ЛК на этой неделе
30 тысяч зрителей присутствовали на этом поединке
Завершились ответные матчи раунда Q4 квалификации Лиги конференций.
Самым посещаемым поединком недели в турнире стал матч между немецким «Майнцем» и норвежским «Русенборгом», который собрал 30 тысяч зрителей.
Еще 6 матчей ЛК собрали более 22 тысяч зрителей.
Самые посещаемые поединки Лиги конференций (27–28 августа)
- 30 000: Майнц (Германия) – Русенборг (Норвегия)
- 27 884: Университета (Румыния) – Стамбул Башакшехир (Турция)
- 27 659: Легия (Польша) – Хайберниан (Шотландия)
- 27 031: Бешикташ (Турция) – Лозанна (Швейцария)
- 25 891: АЕК (Греция) – Андерлехт (Бельгия)
- 23 930: Брондбю (Дания) – Страсбург (Франция)
- 22 250: Рапид (Австрия) – Дьёр (Венгрия)
- 14 582: Омония (Кипр) – Вольфсбергер (Австрия)
- 14 286: Баник (Чехия) – Целе (Словения)
- 13 224: Серветт (Швейцария) – Шахтер (Украина)
- 12 612: АЗ (Нидерланды) – Левски (Болгария)
- 12 404: Райо Вальекано (Испания) – Неман (Беларусь)
- 10 016: Фредрикстад (Норвегия) – Кристал Пэлас (Англия)
