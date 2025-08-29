Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Майнц – Русенборг возглавил рейтинг посещаемости в ЛК на этой неделе
Лига конференций
29 августа 2025, 18:10 |
131
0

Матч Майнц – Русенборг возглавил рейтинг посещаемости в ЛК на этой неделе

30 тысяч зрителей присутствовали на этом поединке

29 августа 2025, 18:10 |
131
0
Матч Майнц – Русенборг возглавил рейтинг посещаемости в ЛК на этой неделе
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились ответные матчи раунда Q4 квалификации Лиги конференций.

Самым посещаемым поединком недели в турнире стал матч между немецким «Майнцем» и норвежским «Русенборгом», который собрал 30 тысяч зрителей.

Еще 6 матчей ЛК собрали более 22 тысяч зрителей.

Самые посещаемые поединки Лиги конференций (27–28 августа)

  • 30 000: Майнц (Германия) – Русенборг (Норвегия)
  • 27 884: Университета (Румыния) – Стамбул Башакшехир (Турция)
  • 27 659: Легия (Польша) – Хайберниан (Шотландия)
  • 27 031: Бешикташ (Турция) – Лозанна (Швейцария)
  • 25 891: АЕК (Греция) – Андерлехт (Бельгия)
  • 23 930: Брондбю (Дания) – Страсбург (Франция)
  • 22 250: Рапид (Австрия) – Дьёр (Венгрия)
  • 14 582: Омония (Кипр) – Вольфсбергер (Австрия)
  • 14 286: Баник (Чехия) – Целе (Словения)
  • 13 224: Серветт (Швейцария) – Шахтер (Украина)
  • 12 612: АЗ (Нидерланды) – Левски (Болгария)
  • 12 404: Райо Вальекано (Испания) – Неман (Беларусь)
  • 10 016: Фредрикстад (Норвегия) – Кристал Пэлас (Англия)
По теме:
Брак ударов и горькая победа. Статистика матча Динамо – Маккаби
Полное доминирование горняков. Статистика матча Серветт – Шахтер
Прогноз экспертов оправдался: Динамо и Шахтер играют в Лиге конференций
Лига конференций Майнц Русенборг статистика болельщики
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Футбол | 28 августа 2025, 19:47 9
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников

Вечером 28 августа состоялась компьютерная жеребьевка ЛЧ

Левый Берег победил и поднялся в топ-2. Результаты дня в Первой лиге
Футбол | 29 августа 2025, 18:10 0
Левый Берег победил и поднялся в топ-2. Результаты дня в Первой лиге
Левый Берег победил и поднялся в топ-2. Результаты дня в Первой лиге

В чемпионате лидирует Черноморец

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Футбол | 29.08.2025, 07:11
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку
Футбол | 29.08.2025, 10:50
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Футбол | 29.08.2025, 08:29
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 122
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 31
Футбол
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 23
Футбол
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 25
Футбол
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем