Матч Майнц – Русенборг возглавил рейтинг посещаемости в ЛК на этой неделе

Завершились ответные матчи раунда Q4 квалификации Лиги конференций.

Самым посещаемым поединком недели в турнире стал матч между немецким «Майнцем» и норвежским «Русенборгом», который собрал 30 тысяч зрителей.

Еще 6 матчей ЛК собрали более 22 тысяч зрителей.

Самые посещаемые поединки Лиги конференций (27–28 августа)

🏟️ Highest attendances in 🟢 UECL PO return legs (27-28 Aug):



30,000 🇩🇪 Mainz - 🇳🇴 Rosenborg

27,884 🇷🇴 U. Craiova - 🇹🇷 Başakşehir

27,659 🇵🇱 Legia - 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Hibernian

27,031 🇹🇷 Beşiktaş - 🇨🇭 Lausanne

25,891 🇬🇷 AEK - 🇧🇪 Anderlecht

23,930 🇩🇰 Brøndby - 🇫🇷 Strasbourg

22,250 🇦🇹 Rapid - 🇭🇺…