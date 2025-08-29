Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо оценил игру Ярмоленко в Лиге Европы: «Слишком много брака»
Лига Европы
29 августа 2025, 12:14 |
Александр Хацкевич прокомментировал результат «бело-синих» в матче против «Маккаби»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил игру «бело-синих» в матче Лиги Европы, где чемпионы Украины одолели израильский «Маккаби» Тель-Авив (1:0).

Несмотря на победу в матче четвертого квалификационного раунда, подопечные Александра Шовковского вылетели в Лигу конференций, поскольку проиграли первый поединок со счетом 1:3.

«Я увидел другое «Динамо». Если сравнивать с первой игрой, то у футболистов «бело-синих» было заметно желания, настроение, футбольная злость. Быстрый забитый мяч подарил надежду, что команде все-таки удастся зацепиться за Лигу Европы. Однако не получилось. Где-то не хватило мастерства в решающих эпизодах, было много технического брака.

Где-то в эту игру не попал Андрей Ярмоленко. При такой игре нужно больше усилий, больше беговой работы. Да, Ярмоленко благодаря опыту может придержать мяч, отдать последний пас. Однако от него было очень много брака.

Думаю, Андрей сам понимает, что этот матч он себе в актив занести не может. И его ошибка в конце первого тайма привела к голевому моменту, которым «Маккаби» просто не воспользовалось. Поэтому оценка 5,5 из десяти, хотя это, возможно, и слишком много», – прокомментировал Хацкевич.

Эдуардо ГЕРРЕРО: «У нас была возможность пройти дальше»
Нидерланды будут представлены 6-ю клубами в основном раунде еврокубков
Еврокубковая деградация
kadaad .
Ярмоленко нечего делать в играх на европейском уровне и естественно в сборной. Его удел спокойно ходить по полю в ЧУ с колхозными клубами.
SHN
Если бы он понимал,то завершил это позорное зрелище
