Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 августа 2025, 09:34
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В пятницу, 29 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Полтава – Заря

Ggbet 3.81 – 3.32 – 2.13

18:00 Кудровка – Карпаты

Ggbet 4.11 – 3.78 – 1.90

21:45 Лечче – Милан

Ggbet 6.28 – 4.00 – 1.65

21:00 Аль-Таавун – Аль-Наср

Ggbet 7.48 – 5.25 – 1.32

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

