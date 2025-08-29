ВИДЕО. Футболиста Барсы призвали закончить с футболом и стать баристой
Мнение некоторых фанатов о тер Штегене
Марк-Андре тер Штеген вызвал шквал шуток своим постом в Instagram.
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген опубликовал в Instagram видео со своей привычной рутиной, но реакция фанатов оказалась неожиданной.
Болельщики «сине-гранатовых» с юмором намекнули, что такую рутину он сможет продолжать… но уже в другом клубе.
В комментариях писали: «Ты можешь делать это и в Саудовской Аравии» или «Просто уходи на пенсию и работай баристой».
Just retire and work as a barista at this point— Pain.𝕏 (@GBarca_) August 28, 2025
pic.twitter.com/MlgwT8hE5r
