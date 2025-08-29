Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ВИДЕО. Футболиста Барсы призвали закончить с футболом и стать баристой

Мнение некоторых фанатов о тер Штегене

Марк-Андре тер Штеген вызвал шквал шуток своим постом в Instagram.

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген опубликовал в Instagram видео со своей привычной рутиной, но реакция фанатов оказалась неожиданной.

Болельщики «сине-гранатовых» с юмором намекнули, что такую рутину он сможет продолжать… но уже в другом клубе.

В комментариях писали: «Ты можешь делать это и в Саудовской Аравии» или «Просто уходи на пенсию и работай баристой».

