ВИДЕО. Футболиста Барсы призвали закончить с футболом и стать баристой

Марк-Андре тер Штеген вызвал шквал шуток своим постом в Instagram.

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген опубликовал в Instagram видео со своей привычной рутиной, но реакция фанатов оказалась неожиданной.

Болельщики «сине-гранатовых» с юмором намекнули, что такую рутину он сможет продолжать… но уже в другом клубе.

В комментариях писали: «Ты можешь делать это и в Саудовской Аравии» или «Просто уходи на пенсию и работай баристой».