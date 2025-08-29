4-й из Сантоса и 3-й из Флуминенсе. Кого приобрел Шахтер?
Вспомним все трансферы игроков «Сантоса» и «Флуминенсе» в ряды «горняков»
Изеки Силва и Лука Мейреллиш стали очередными бразильскими новичками «Шахтера».
Лука Мейреллиш стал четвертым представителем «Сантоса» и самым дорогим игроком этого клуба в истории «Шахтера» (12 млн евро).
Трансферы игроков Сантоса в Шахтер
- 12,0 млн евро – Лука Мейреллиш (2025/26)
- 7,8 млн евро – Элано (2004/05)
- 4 млн евро – Алан Патрик (2011/12)
- 1,21 млн евро – Леонардо (2005/06)
Изаке Силва стал третьим представителем «Флуминенсе» и вторым самым дорогим приобретением «Шахтера» из этого клуба (10 млн).
Трансферы игроков Флуминенсе в Шахтер
- 17 млн евро – Кауан Элиас (2024/25)
- 10 млн евро – Изеки Силва (2025/26)
- 9 млн евро – Веллингтон Нэм (2013/14)
Интересным фактом является то, что «Сантос» стал третьим бразильским клубом в истории, из которого в «Шахтер» перешли 4 футболиста. Двумя первыми командами были «Гремио» и «Сан-Паулу».
Бразильские клубы, из которых состоялись трансферы в «Шахтер» (3+ футболиста)
- 4 – Гремио
- 4 – Сан-Паулу
- 4 – Сантос
- 3 – Атлетико Паранаэнсе
- 3 – Коринтианс
- 3 – Интернасьонал
- 3 – Палмейрас
- 3 – Васко да Гама
- 3 – Флуминенсе
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клубы хотят финализировать соглашение в ближайшие часы
Польский журналист Слонка – о назначении Кендзьорека