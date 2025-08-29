4-й из Сантоса и 3-й из Флуминенсе. Кого приобрел Шахтер?

Изеки Силва и Лука Мейреллиш стали очередными бразильскими новичками «Шахтера».

Лука Мейреллиш стал четвертым представителем «Сантоса» и самым дорогим игроком этого клуба в истории «Шахтера» (12 млн евро).

Трансферы игроков Сантоса в Шахтер

12,0 млн евро – Лука Мейреллиш (2025/26)

7,8 млн евро – Элано (2004/05)

4 млн евро – Алан Патрик (2011/12)

1,21 млн евро – Леонардо (2005/06)

Изаке Силва стал третьим представителем «Флуминенсе» и вторым самым дорогим приобретением «Шахтера» из этого клуба (10 млн).

Трансферы игроков Флуминенсе в Шахтер

17 млн евро – Кауан Элиас (2024/25)

10 млн евро – Изеки Силва (2025/26)

9 млн евро – Веллингтон Нэм (2013/14)

Интересным фактом является то, что «Сантос» стал третьим бразильским клубом в истории, из которого в «Шахтер» перешли 4 футболиста. Двумя первыми командами были «Гремио» и «Сан-Паулу».

Бразильские клубы, из которых состоялись трансферы в «Шахтер» (3+ футболиста)