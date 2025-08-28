Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
28 августа 2025, 21:22 | Обновлено 28 августа 2025, 21:23
1

ВИДЕО. Андриевский забил невероятный гол в ворота Фиорентины

Украинский полузащитник отличился ударом из-за штрафной площади

ФК Полесье. Александр Андриевский

В четверг, 28 августа, проходит ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и житомирским «Полесьем».

Встречу принимает «Мапей Арена» в итальянском городе Реджонель-Эмилия. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился победой итальянской команды со счетом 3:0.

На 14-й минуте матча невероятным ударом преимущество украинской команды увеличил Александр Андриевский. Счет на табло – 0:2.

❗️ ВИДЕО. Невероятный гол Андриевского в ворота Фиорентины

По теме:
ВИДЕО. Шахтер провел разминку под дождем перед матчем против Серветта
Хавбек Шахтера и сборной Украины анонсировал возвращение на поле
Динамо – Маккаби Тель-Авив. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Даниил Кирияка
DaVinci
Оце Полісся дає)
Навіть якщо і не пройдуть далі, то хоч програли достойно)
