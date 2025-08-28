ВИДЕО. Андриевский забил невероятный гол в ворота Фиорентины
Украинский полузащитник отличился ударом из-за штрафной площади
В четверг, 28 августа, проходит ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и житомирским «Полесьем».
Встречу принимает «Мапей Арена» в итальянском городе Реджонель-Эмилия. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
Первый матч завершился победой итальянской команды со счетом 3:0.
На 14-й минуте матча невероятным ударом преимущество украинской команды увеличил Александр Андриевский. Счет на табло – 0:2.
