Лига Европы28 августа 2025, 21:12 | Обновлено 28 августа 2025, 21:22
ВИДЕО. Динамо забило быстрый гол. Герреро пробил головой после углового
Киевская команда вышла вперед на 5-й минуте матча с Маккаби Т-А
Киевское Динамо играет матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.
28 августа в 21:00 на арене в польском городе Люблин встречаются Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
В первой игре неделей ранее в сербском городе Бачка-Топола победу одержала команда из Израиля (3:1).
Динамо забило быстрый гол на 5-й минуте. Эдуардо Герреро пробил головой после углового (1:0)
ГОЛ! 1:0. Эдуардо Герреро, 5 мин
