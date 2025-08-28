Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамо забило быстрый гол. Герреро пробил головой после углового
Лига Европы
28 августа 2025, 21:12 | Обновлено 28 августа 2025, 21:22
611
0

ВИДЕО. Динамо забило быстрый гол. Герреро пробил головой после углового

Киевская команда вышла вперед на 5-й минуте матча с Маккаби Т-А

28 августа 2025, 21:12 | Обновлено 28 августа 2025, 21:22
611
0
ВИДЕО. Динамо забило быстрый гол. Герреро пробил головой после углового
ФК Динамо

Киевское Динамо играет матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

28 августа в 21:00 на арене в польском городе Люблин встречаются Динамо Киев и Маккаби Тель-Авив.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В первой игре неделей ранее в сербском городе Бачка-Топола победу одержала команда из Израиля (3:1).

Динамо забило быстрый гол на 5-й минуте. Эдуардо Герреро пробил головой после углового (1:0)

ГОЛ! 1:0. Эдуардо Герреро, 5 мин

По теме:
Фиорентина – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо – Маккаби Тель-Авив. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Андриевский забил невероятный гол в ворота Фиорентины
Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Динамо - Маккаби Т-А видео голов и обзор Эдуардо Герреро
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Футбол | 28 августа 2025, 07:44 30
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги

Клубы хотят финализировать соглашение в ближайшие часы

Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Футбол | 28 августа 2025, 00:10 7
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским

Лидер команды дал оценку слухам в прессе

Хавбек Шахтера и сборной Украины анонсировал возвращение на поле
Футбол | 28.08.2025, 21:35
Хавбек Шахтера и сборной Украины анонсировал возвращение на поле
Хавбек Шахтера и сборной Украины анонсировал возвращение на поле
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Футбол | 28.08.2025, 11:02
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова
Футбол | 28.08.2025, 15:15
Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова
Трансферный рекорд. Шахтер договорился с Бенфикой о переходе Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
27.08.2025, 05:52
Бокс
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 6
Бокс
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 12
Футбол
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
27.08.2025, 04:56 11
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 2
Бокс
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
27.08.2025, 07:46 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем