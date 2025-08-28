Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сыграет с Месси на одном поле? Игрока из УПЛ вызвали в сборную
Чемпионат мира
28 августа 2025, 17:12
Глейкер Мендоса международную паузу проведет в Венесуэле

Getty Images/Global Images Ukraine. Глейкер Мендоса

Криворожский «Кривбасс» официально объявил о вызове нападающего Глейкера Мендосы в состав национальной сборной Венесуэлы.

Венесуэла во время сентябрьской международной паузы сыграет два матча – против Аргентины (05.09 в гостях) и Колумбии (10.09 дома) в отборе на чемпионат мира 2026.

Перед двумя заключительными поединками Венесуэла занимает 7-е место среди 10 команд. Это место дает право сыграть в плей-офф за выход на мундиаль. До 6-й позиции, которая гарантирует прямой выход на ЧМ, – 4 очка.

Мендоса дебютировал за сборную Венесуэлы в январе 2025 года и всего провел за команду 2 поединка.

Глейкер Мендоса сборная Венесуэлы по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Колумбии по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
