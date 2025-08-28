Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
28 августа 2025, 16:47 | Обновлено 28 августа 2025, 17:12
Стало известно, что помогло Бенфике договориться с Шахтером по Судакову

Клуб скоро должен оформить рекордный для себя трансфер этого лета

28 августа 2025, 16:47 | Обновлено 28 августа 2025, 17:12
Стало известно, что помогло Бенфике договориться с Шахтером по Судакову
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

По информации португальского ресурса A Bola, уверенность в том, что Бенфика выйдет в основной этап Лиги чемпионов, который принесете более 40 миллионов евро, позволила клубу спокойно вести переговоры с Шахтером по поводу Георгия Судакова.

Трансфер оценивается в 30 миллионов евро, что войдет в топ-3 самых дорогих подписаний в истории Орлов.

Буквально вчера Бенфика прошла Фенербахче и вышла в основной этап ЛЧ, а клуб уже накануне дал понять Шахтеру, что готов выплатить 30 миллионов евро.

Риск себя оправдал, и команда Анатолия Трубина готовится к переходу новичка.

Сам Трубин в Instagram обменялся с Судаковым сообщениями, которые дают понять, что скоро в Бенфике будет два украинца.

Георгий Судаков Бенфика Шахтер Донецк трансферы Лига чемпионов трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: A Bola
LexХХХ
Нащо він Бенфіці, та ще й за такі гроші?🤔
SHN
Переход в Португалию,Бельгию или Нидерланды это для играка УПЛ самый лучший выбор. 
За ними следят в топ 5.
Если проявить себя,то через год уже можно быть на радарах топ чемпов.
Только не надо цену загибать нашим клубам,чтобы игрок не стал непродающимся в будущем с наваром.
