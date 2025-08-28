Стало известно, что помогло Бенфике договориться с Шахтером по Судакову

По информации португальского ресурса A Bola, уверенность в том, что Бенфика выйдет в основной этап Лиги чемпионов, который принесете более 40 миллионов евро, позволила клубу спокойно вести переговоры с Шахтером по поводу Георгия Судакова.

Трансфер оценивается в 30 миллионов евро, что войдет в топ-3 самых дорогих подписаний в истории Орлов.

Буквально вчера Бенфика прошла Фенербахче и вышла в основной этап ЛЧ, а клуб уже накануне дал понять Шахтеру, что готов выплатить 30 миллионов евро.

Риск себя оправдал, и команда Анатолия Трубина готовится к переходу новичка.

Сам Трубин в Instagram обменялся с Судаковым сообщениями, которые дают понять, что скоро в Бенфике будет два украинца.